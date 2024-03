Alejandro Segovia: "Siento que soy un afortunado en San Juan"

Este viernes visitó Banda Ancha, Alejandro Segovia, el artista local para anunciar una nueva presentación de su nuevo show, "Salpicón" y hablar de varios temas.

Junto con Romina González y Daniel Tejada, el invitado comentó: "Mañana 23 de marzo presento 'Salpicón', un espectáculo que estrené en febrero y, en esta ocasión los asistentes podrás ver un plato de autor, fresco, con los mejores ingredientes de las tres obras que ya realicé", comenzó diciendo Segovia.

Luego sumó: "Creo que reírse, cantar, bailar y pasar un rato con amigos es tan esencial como las necesidades básicas y humanas. En esta oportunidad será un sunset, que está de moda y es una hora muy linda para que comiencen los eventos", aseguró el también músico.

"En esta ocasión tenemos un show de Martina Flores que va a estar con Lucio Flores, una familia de 'flores de músicos' que van a estar haciendo una previa, luego el show del Salpicón que es un mix de mis tres obras (Lado B, Adónde va el amor, WON), mezclamos todo eso más algunas cosas nuevas además de algunas sorpresas. Luego hay una pista de baile, con el mejor DJ, iluminación y sonido... también con foodtruck que es el antiguo carro bar y una barra de bebidas", detalló Alejandro Segovia.

Para finalizar, Segovia se refirió a la necesidad del humor en la sociedad y de la autogestión y dijo: "Es una necesidad básica del ser humano aunque muchos piensan que no hay que gastar plata en eso, siempre he tratado de autogestionarme mis proyectos y esa no quiere decir que sea la única forma. Es un buen momento para el artista sanjuanino que se anime a producir sus cosas, porque muchos productores y prestadores de servicios, al acabarse lo que se estaba viviendo, están bajando a un mundo más real, en donde hay que sacarle un par de ceros a las cifras a las ideas locales", comentó Segovia.

"Yo siento que soy un afortunado en San Juan, porque siempre hablé 'huevadas' sin salida laboral pero, con las redes y en la pandemia me di cuenta que esto se podía replicar en un montón de gente y que causaba gracia, no solamente a una mesa de café sino a mucha más gente. La verdad que me siento feliz con cada cambio que voy haciendo porque, comencé con la música, libros, las funciones de teatro y siempre he tenido entradas agotadas. La gente me sigue, he logrado un feedback con los sanjuaninos y me siento muy querido por la gente", cerró el invitado.

El Dato

Salpicón

Sábado 23 de marzo

20 horas, La Cabaña

Entradas: EntradaWeb