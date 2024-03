Sorpresivo: Star+ podría desaparecer durante 2024

Nadie puede negar que la plataforma de contenidos Star+, se convirtió en uno de los sitios más importantes de Argentina y Latinoamérica.

Con oferta nacional, incluyó historias como Nada, Terapia alternativa y El encargado, además de El oso, Abbot Elementary y Only Murders in the Building, entre otras.

Sin embargo, este año la plataforma podría llegar a su fin. Un inesperado comunicado (vía Movistar Chile) reveló: “La plataforma de streaming Star+, por decisión del proveedor, será eliminada en todo el país a partir del 30 de junio de 2024”. Aparentemente, esto sería válido para toda Latinoamérica.

Contenido vigente

Más allá del preocupante aviso, no significa que el contenido desaparecerá, ya que el mismo podría irse a Disney+ porque pertenecen a la misma empresa. De hecho, ofrecen combos para contratar ambas plataformas y acceder a todos los contenidos, informó IndieHoy.

Hasta el momento no hubo una comunicación oficial sobre qué pasaría con las suscripciones que están vigentes.

Star+ actualmente alberga los contenidos de ESPN, FOX, películas recientemente estrenadas, grandes clásicos, series de producción original y otras de FX. Este último es el caso de Shogun, una de las apuestas más ambiciosas de este año que se puede ver tanto en Disney+ como en Star+.

Entre los estrenos más esperados de Star+ se cuenta Coppola, el representante, serie nacional protagonizada por Juan Minujín que cuenta parte de la historia del manager de Diego Armando Maradona, y llegará a la plataforma el 15 de marzo.

Fuente: IndieHoy