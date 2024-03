Pappo tendrá su homenaje en San Juan

Este sábado 9 de febrero, el fallecido músico argentino Pappo Napolitano tendrá su homenaje en San Juan, de la mano de la formación local Argentoblues por le natalicio del artista.

De visita por Canal 13 San Juan, Nicolás Córdoba se refirió al tema, a su pasión por el artista y dijo: "Somos una banda que nos gusta el blues y el rock´and roll y sabemos que si bien no es una música autóctona, nosotros lo hacemos acá en San Juan y, nuestra música tiene mucho de nuestra provincia y de nuestro país. Cantamos en castellano para trasmitir ese patriotismo musical", comenzó diciendo el invitado.

Luego sumó: "Argentoblues nació en el 2016, ya llevamos 8 años. Todos los integrantes aprendimos de oído, tocando, algunos con más formación pero todos por sentimiento al rock y a hacer música", aseguró Córdoba.

"Siempre fui fanático de Pappo, fue lo que me hizo cambiar y saber que esto era lo mío. Me gustó siempre la forma de tocas, de chico quise tocar como él, nunca voy a llegar pero tratamos de ponerle la mejor. Me juntaba con chicos en el barrio con instrumentos y yo los veía y admiraba y, me enseñaron los acordes principales".

Sobre el evento, el músico aseguró: "En el bar de Titi en Rawson presentaremos nuestro show. Anualmente yo hago un tributo a Pappo por sentimiento y busco amigos para tocar la música del artista. De ahí proponemos una fecha, anual porque no tenemos la idea de lucrar. Tocamos los temas nuestros, a veces sumamos un cover y, año a año, la gente se copa porque además del cumpleaños de Pappo, se conmemora el día del guitarrista e Argentina".

"Nosotros abrimos el show y luego otras bandas se suman a esta fecha especial".

Las entradas anticipadas pueden conseguirse en El Bar de Titi y en nuestras redes sociales.