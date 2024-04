Mauricio Dayud llega a San Juan con "El Equilibrista"

Tal como sucede siempre, el Teatro Sarmiento sigue sumando espectáculos imperdibles a su cartelera y, como anticipación a mayo, el centro cultural de avenida Alem, confirmó la llegada de Mauricio Dayub con la obra "El Equilibrista".

Será el 5 de mayo, a las 20.30 horas cuando el actor sorprenda con esta premiada producción nacional.

"Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía "Frágil". Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía "Frágil". El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué", explicó la sinopsis.





El equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse en el siguiente link a los siguiente precios.





- Platea Baja Filas 01 a 11: $16.000

- Platea Baja Filas 12 a 20 $15.500

- Pullman $15.000