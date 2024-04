Más títulos de streaming para disfrutar en la semana

Siguen las novedades en streaming para los fanáticos de los contenidos audiovisuales. Comedia, drama, fantasía, romance, acción, suspenso y terror cohabitan en un listado de series y películas recién estrenadas en Max.

The Last Voyage of the Demeter

2023 – Dir: André Øvredal

Sinopsis: Basado en un solo capítulo, el Captain’s Log, de la clásica novela Drácula de 1897 de Bram Stoker, la historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, que fue fletada para transportar carga privada (veinticuatro cajas de madera sin marcar) desde Carpatia a Londres. La película detallará los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba totalmente derruida. No había rastro de la tripulación.

Elenco: Corey Hawkins, Aisling Franciosi, David Dastmalchian, Liam Cunningham.

Duración: 118 minutos.

Las chicas del autobús

Sinopsis: Basada en las experiencias de una de sus creadoras como reportera política en el autobús de campaña de múltiples candidatos presidenciales, la serie la protagonizan cuatro mujeres periodistas. Sadie es una periodista que romantiza una época pasada del periodismo de campaña y abandona toda su vida por una oportunidad de cubrir a un candidato presidencial para un periódico de referencia. Sadie se une al autobús y acaba estableciendo lazos con tres competidoras: Grace, Lola y Kimberlyn. A pesar de sus diferencias, las mujeres se convierten en una familia que asiste en primera fila al mayor culebrón de la ciudad: la batalla por la Casa Blanca.

Elenco: Melissa Benoist, Carla Gugino, Christina Elmore, Natasha Behnam, Brandon Scott.

Temporadas: una temporada de 10 episodios.

The Garden: Commune or cult

Sinopsis: The Garden sigue a una comunidad fuera de la red que se volvió viral en TikTok.

Elenco: Jack Forrester, Patrick Martion, Julia Heim, Andrea Giasanti, Tyler Milligan, Heather Milligan, Jessica Stahle, Tyler Covington, Tisheila Early, Ricky Sells Jr.

Temporadas: una temporada de 6 episodios.

Wonka

2023 – Dir: Paul King

Sinopsis: Wonka narra la asombrosa historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el Willy Wonka que conocemos hoy. Este espectáculo de la pantalla grande nos presenta a un joven Willy Wonka, cargado de ideas y decidido a cambiar el mundo bocado a bocado, probando así que las mejores cosas en la vida comienzan con un sueño, y que si tienes la suerte de encontrarte con él, todo es posible.

Elenco: Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton.

Duración: 125 minutos.

Fuente: IndieHoy