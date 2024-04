Una película sobre The Beatles, llegará pronto a Disney+

Este 8 de mayo, la plataforma de streaming Disney+ anunció la llegada de un documental de The Beatles que será visto por primera vez en más de 50 años.

"Let It Be" fue dirigida y presentada en 1970 por Michael Lindsay-Hogg, luego de que los Fab Four decidieran separarse en medio de polémicas, especulaciones y peleas.

En esta oportunidad y gracias a la reconocida señal internacional, la película sale a la luz restaurada luego del éxito rotundo de la docuserie de Peter Jackson, The Beatles: Get Back (2021).

Argumento

“Let It Be contiene material que no está incluido en la docuserie Get Back, llevando a los espectadores al estudio y a la azotea de la sede de Apple Corps en Londres en enero de 1969 cuando The Beatles, junto con Billy Preston, componen y graban su álbum homónimo“, adelanta un comunicado de prensa sobre este lanzamiento.

Fuente: IndieHoy