Reality en una cárcel: la novedad de Netflix

La plataforma Netflix está actualmente promocionando un nuevo reality que ya es parte de su catálogo. Se trata de una miniserie de 8 capítulos llamado "Sin cerrojos", que ya está dando qué hablar.

Las ficciones sobre la vida en la cárcel causan furor en diferentes países y representan un gran atractivo para las audiencias masivas. Producciones como El marginal, Vis a Vis y Orange Is the New Black fueron sensación en el mundo y ahora la plataforma de N roja, anunció el estreno de historia que suceden dentro de un penal.

Según la plataforma, es un experimento carcelario que presenta una crítica al sistema carcelario de los Estados Unidos y un planteo a un arriesgado experimento social.

Programa

El reality se realizó en la prisión regional Pulaski de Arkansas donde se encuentran 46 presos, entre los cuales se presentan 13 acusados de asesinato. Allí, el sheriff Eric Higgins, defensor de la reforma carcelaria, propuso un riesgoso experimento: que un grupo de reclusos tome decisiones por sí mismos, que las puertas de las celdas queden abiertas y que no haya seguridad, informó IndieHoy.

La meta

El documental muestra cómo se va desarrollando este experimento -estipulado para durar seis semanas-, cómo reaccionan los presos y las violentas peleas que ocurren. Con las puertas de las celdas abiertas las 24 horas, son ellos quienes crean sus propias reglas, establecen jerarquías y, básicamente, se autogobiernan. Cabe aclarar que en todo momento son supervisados por monitorización externa mientras los guardias no están en el penal.