Revalorizar el arrope de uva, en un libro de producción local

Luego de la presentación oficial de su libro, Adriana Polizzotto pasó por Banda Ancha para dar más detalles sobre el arrope de uva. Presente en los estudio de Canal 13 San Juan, la autora local se reunió con Romina González y expresó el por qué del tema de su publicación.

"Este libro nace de la necesidad de rescatarlo, porque noté que las nuevas generaciones no conocían el arrope de uva, este sabor tan saludable, el azúcar de uva concentrado. Lo mismo sucedió con las recetas, que estaban dispersas en diferentes libros de preparados regionales y ahora están todas unidas en un solo libro", dijo Polizzotto.

"Ponerlo en valor al arrope de uva, porque en el mundo es muy conocido y, perderlo no tiene sentido. En la alimentación actual, con productos súper procesados fue alejando a la gente de esta información natural. Es un alimento integral, solo uva, jugo de uva concentrado. Esta percepción la tengo porque hablando con chicos de entre 20 y 30 años no lo saben y sus padres, no lo transmitieron", dijo la invitada.

"Son algunos productores artesanales que los ofrecen en los puestos de manera informal. Me pareció muy interesante abordarlo desde la diversidad y diversificar el uso de la uva. Tenemos mil posibilidades de desarrollar en San Juan y esta es una de ellas y a la que quiero apuntar".

El libro declarado de interés por la Cámara de Diputados de San Juan, fue presentado este martes 16 de abril en la Casa Natal de Sarmiento. Luis Eduardo Meglioli escribió el prólogo y Jorge Rodríguez, el ilustrador sanjuanino, fue parte del libro.

Los interesados en adquirir el libro pueden acercarse a todas las librerías de San Juan, también en algunas vinotecas y regionales y todas las plataformas digitales.