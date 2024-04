Sexualidad y humor en una presentación teatral

Este viernes, anticipando la programación de mayo de la Sala Z, llegaron a Banda Ancha las responsables de "Le pasó a una amiga", una obra teatral que mezcla -de manera inteligente- el humor y la ginecología.

Junto a Romina González, Nati Clop -comediante- y Cecilia Olivares -obstetra- contaron de la producción que subirá a escena este próximo 3 y 4 de mayo: "Somos tres mujeres, dos son ginecólogas (Paula Rosas -sexóloga-)... gente seria y respetable. Paula nos convoca para que hagamos algo porque es lindo subirse al escenario y lo interesante de esto... fue que decidimos hacer esto, que ha ido tomando una forma impresionante, re linda, con muchísima gente que se está sumando y, lo loco de esto es que fue sold out la primera función", recordó Nati Clap.

Luego sumó: "Es un show interactivo donde la gente puede preguntar cosas, también es para hombres y vamos a hablar de sexualidad, sexualidad divertida, cuestiones clínicas... vamos a cantar, reír, desmitificar chamuyos. Organizamos este nuevo show con promesa de novedades".

El show que tendrá humor, información, datos y experiencias podrá disfrutarse nuevamente en la reconocida sala de calle Pedro Echagüe: "Tendremos regalos para las personas que vayan, obsequios de todo tipo. La idea es acercar la educación sexual que es un tema muy importante para todas las generaciones. Con las doctoras nos vamos a encargar de hablar del tema y sacar dudas. Queremos poner palabras a algo de lo que vive todo el mundo", aseguró la comediante.

Por su parte y para cerrar, Olivares expresó: "Luego de que se les ocurriera a las chicas me invitaron y si bien me daba un poco de pudor, sí trabajo mucho con las redes sociales, hago videos y me conecto con las seguidores; al compartir la idea muchos se coparon y me animé. Ahora ya tenemos todas las entradas vendidas dos semanas antes. A la gente le ha gustado la combinación de nosotras tres", exclamó la profesional sobre el éxito de su propuesta.