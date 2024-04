Taylor Swift lanzó nuevo trabajo discográfico

En las últimas horas y para sorpresa de sus fanáticos de todo el mundo, Taylor Swift lanzó su nuevo disco llamado "The Tortured Poets Department", en donde la cantante compartió su experiencia en cuestiones amorosas.

A través de sus canciones, la artista, con base en la honestidad, expresa reflexiones personales, emociones y experiencias. Swift ha transformado sus letras y ese grado de empatía, se refleja en los millones de seguidores en el mundo entero.

Por eso, en la madrugada de este viernes, la cantante, compositora, guitarrista y pianista estadounidense presentó "El Departamento de los poetas torturados" y trata sobre su ruptura sentimental del actor Joe Alwyn, con el que mantuvo una relación durante seis años. Son 16 canciones, 31 en la edición ampliada del álbum(The Anthology), con una duración de dos horas y dos minutos.

Spotify confirmó que "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift se convirtió en el álbum sin estrenar más guardado previamente en la historia" de la plataforma.

Todas las canciones de The Tortured Poets Department

1. Fortnight (Ft. Post Malone)

2. The Tortured Poets Department

3. My Boy Only Breaks His Favorite Toys Lyrics

4. Down Bad

5. So Long, London

6. But Daddy I Love Him

7. Fresh Out the Slammer

8. Florida!!! (Ft. Florence + the Machine)

9. Guilty as Sin?

10. Who's Afraid of Little Old Me?

11. I Can Fix Him (No Really I Can)

12. ?loml

13. I Can Do It With A Broken Heart

14. The Smallest Man Who Ever Lived

15. The Alchemy

16. Clara Bow

Bonus tracks

17. The Manuscript

18. The Bolter

19. The Albatross

20. The Black Dog