Fabricio Montilla lanza "California", adelanto de su sexto disco

Recientemente, Fabricio Montilla lanzó una nueva canción que formará parte de su sexto disco de estudio. Se trata de "California" una canción que mixtura el r&b con un chill reggaeton creando una pieza suave y envolvente, sutil y atmosférica. La letra remite a un sueño lúcido y despliega imágenes y sensaciones de un amor de verano en California.

Sobre su nueva composición, el también productor aseguró: “California nació como una experimentación en un curso de producción musical con la artista platense Lupe. Siempre me ha interesado abordar géneros diversos y acá apareció, desde el juego y con mucha naturalidad, un reggaeton chill con aires de r&b".

"Fue el primer track que pre-produje para el nuevo disco y fue Lupe quien me estimuló a grabarla. Luego en el estudio se sumó Esha (Pauli Fleury), una artista local con la que yo he trabajado muchos años y hay una amistad. Juntos escribimos la letra casi como un cadáver exquisito, que tuvo una investigación previa. Traté de leer muchas canciones que hablen sobre los sueños, el título remite a 'California Dreamin' de 'The Mamas & The Papas'. Me gusta mucho la producción de Kevin Borensztein, encontró la atmósfera justa para este viaje. La combinación del sonido del mar y las voces melódicas crean una atmósfera mágica que te hace sentir como si estuvieras flotando en un sueño".

El disco completo estará disponible en junio y Montilla comenzará una nueva gira nacional con una puesta artística que transmuta del folk al electro pop latinoamericano situado en San Juan, Argentina.

Créditos:

Intérpretes: Fabricio Montilla y Esha

Música: Fabricio Montilla

Letra: Fabricio Montilla y Esha

Producción, grabación y mezcla: Kevin Borensztein.

Mastering: Eduardo Bergallo, Puro Mastering

Arte de tapa: Pablo Pastor