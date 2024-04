Prime Video lanzó sus novedades a las redes

Casi llegando al fin de semana, la plataforma de streaming Prime Video presentó en sus redes las novedades en series y películas. En distintos géneros, los títulos son los siguientes:

Fallout

Sinopsis: Basada en una de las sagas de videojuegos más importantes de todos los tiempos, es la historia de los que tienen y de los que no tienen en un mundo en el que prácticamente no queda nada que tener. 200 años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de los refugios de lujo se ven obligados a regresar al infierno irradiado que dejaron sus antepasados y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento.

Elenco: Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias.

Temporadas: una temporada de 8 episodios.

Origen: Estados Unidos.

The Walking Dead: The Ones Who Live

Sinopsis: Tira que narra el destino del personaje de The Walking Dead, Rick Grimes, desde su desaparición de la serie.

Elenco: Andrew Lincoln, Danai Gurira, Pollyanna McIntosh.

Temporadas: una temporada de 6 episodios.

Origen: Estados Unidos.

Los Baxter

Sinopsis: Elizabeth y John Baxter, y sus hijos adultos, atraviesan los altibajos de la vida, con y sin Dios.

Elenco: Roma Downey, Ted McGinley, Ali Cobrin, Masey McLain.

Temporadas: 3temporadas y 34 episodios.

Origen: Estados Unidos.

Fuente: IndieHoy