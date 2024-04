Rolando García Gómez: "Los que critican a Luis Salinas lo hacen por envidia"

Este jueves y en el momento cultural de Banda Ancha, Daniel Tejada recibió a Rolando García Gómez, director del Auditorio Juan Victoria, para dar a conocer la amplia cartelera del centro cultural.

En el comienzo de la charla, el invitado aseguró: "Si bien la temporada del Auditorio ya comenzó, este jueves 25 comienza el primer ciclo San Juan pianístico, que irá durante todo el año, una vez al mes con conciertos de piano a cargo de artistas sanjuaninos, muy destacados con la dirección de la profesora Ana Inés Aguirre, gran formadora de pianistas argentinos", comenzó diciendo.

Luego sumó: "Al tener una gran acústica y uno de los mejores pianos, para los que gusten de la música clásica esta noche comienza este festival, a las 21 horas". La entrada es un bono solidario de $1000 y $500 para jubilados.

Evocaciones

Otra de las atracciones que podrá disfrutarse en el Juan Victoria es "Evocaciones", es un espectáculo de la música popular de los años '60, '70. Un repaso por las canciones de intérpretes como Palito Ortega, Leo Dan, Violeta Rivas: "Todas las evocaciones van a estar interpretadas por artistas de San Juan y dirigidas por el maestro Ricardo Greguar. Será la primera que se realiza un show así. Muchos no conocen la historia, por ejemplo de Sandro que fue un gran concertista de piano y compositor. También ejemplos como Charly García o César Banana Pueyrredón".

"Entre los intérpretes que se sumarán a este proyecto está Giselle Aldeco, Raúl Astorga, los Iracundos por siempre y Daniel Rosas que presentarán esta música que sigue siendo actual".

Un artista internacional

El viernes 26, por su parte subirá al escenario del Juan Victoria, el reconocido músico Luis Salinas: "Uno de los lujos que nos damos en este Auditorio es tener a uno de los mejores guitarristas del mundo. Este intérprete tan aclamado y que tiene una contundencia en su carrera muy notable. Vamos a tener la suerte de poder disfrutar de un concierto de latin jazz, vamos a escuchar candombe, bossa nova, tango, rock, salsa, boleros, mucha música latina fusionada con el jazz, en donde Salinas se mueve libremente y con una energía admirable", comentó García Gómez.

Luego el director agregó: "Luis Salinas, que esté considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo es porque tiene una gran identidad. El sonido es propio, la técnica es propio, hasta algunos se animan a decir que toca mal la guitarra, porque esa no es la posición de la guitarra, él toca a veces parado, sosteniendo el instrumento y tocando solo con el dedo pulgar, cuando la mayoría de los músicos toca con cuatro dedos. Siempre he dicho que la técnica es la que te sirve, vos inventas tu técnica que es la que te da resultado. Además de ser autodidacta, creo que algunos opinan esto de que no sabe tocar la guitarra o que es malo porque hay algo de envidia. Lo que hace con la guitarra es maravilloso y no lo hacen otros", aseguró el invitado sobre el talento de Salinas.

Las entradas para Luis Salinas ya están a la venta en la boletería del Auditorio, de 10 a 21.

Mujeres en la música

Rolando García Gómez, también anticipó en Canal 13 San Juan, la llegada de Sandra Mihanovich el 11 de mayo y Valeria Lynch el 30 de mayo.