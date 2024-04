Tomás Las Peñas: el sanjuanino que volvió de la muerte y escribe para contarlo

Este viernes, en Banda Ancha una nueva historia de vida llegó de la mano del escritor local Tomás Las Peñas. Reunido con Romina González, el artista se refirió a su vida y a su pasión por las letras por su experiencia recorrida.

En el comienzo de la charla el invitado expresó: "Estuve dos años en la Fragata Libertad y once años pertenecí a las Fuerzas Armadas. Ingresé en el '96, estuve 11 años y de ahí me fui a vivir a España algunos años", comenzó diciendo Las Peñas.

Sobre su experiencia en la fragata, Tomás dijo: "Fue una de las mejores experiencias de mi vida, algo único que me dejó conocimientos, amistades, conocer el mundo, el sentido de la camaradería, la unión entre nosotros. En un momento, las Fuerzas Armadas atravesaban una situación complicada, debido a cuestiones políticas y, como eso me afectaba directamente, decidí dejarla e irme a España, más precisamente a Málaga".

Acerca de sus comienzos en la escritura, Las Peñas recordó: "Si bien yo llevaba algo de la escritura adentro, nunca me había decidido, ni me imagina en publicar un libro y después de un tiempo sufro un infarto, con muerte súbita que duró 22 minutos, a partir de ahí en mi recuperación empecé a escribir ese libro '22 minutos' y, desde ahí me empecé a ligar de lleno con la escritura", detalló.

Un nuevo comienzo

Sin recordar nada de lo vivido previamente al infarto, ni de los primeros cuatro días internado, Tomás Las Peñas sostuvo: "En el hospital preguntaba qué me había pasado y me lo respondían cada 10 minutos. En algún momento me empecé a dar cuenta dónde estaba. Mi mujer me contaba y cuando comencé a retener asumo lo que me había pasado", expresó Las Peñas.

"Cuando me despierto me comentaron lo de los 22 minutos, pero había una controversia entre dos profesionales, porque uno de ellos dijo que había contado 22 minutos y otro dijo que fueron 27 minutos. Todos me decían que era un milagro no haber quedado como una planta".

"Luego del suceso, mi vida cambió radicalmente. Ahora disfruto y vivo cada segundo como si fuera el último. Uno toma esto de que la muerte no existe como un mecanismo de autodefensa, uno cree que va a vivir por siempre. Trato de vivir con calma y disfrutar de cada persona, llevar la vida de otra manera".

Las letras como pasión

Acerca de sus producciones literarias, el invitado está llevando a cabo el Proyecto de Antología Poética Mundial: "Es un proyecto con mucha ambición que ya tiene fecha de presentación, y del que participan 31 poetas de 16 países. Esto se va a presentar el 13 de julio en el Museo Franklin Rawson a las 19 horas. Estamos haciendo tratativas con el sector cultural para recibir a los artistas. Creo que esta antología es especial porque mi idea era reunir este material y de a poco, fui sumando a los poetas se hizo un recital poético vía zoom que fue un éxito".