Ekiss: "Este 2024 quiero llenarlo de música"

La cultura está siempre presente en la pantalla de Canal 13 San Juan y, por esta razón el joven cantante local Ekiss, pasó para contar sobre su más reciente videoclip y tema "Éxtasis".

Con un estilo personal y un talento emergente, el cantante comentó: "Este video lo grabé en la casa de mi manager con algunas tomas en la peatonal. Poco a poco voy creando una comunidad linda, está comenzando pero sé que va a ser el principio de algo grande", comenzó diciendo el invitado.

Luego, sobre el tema y la letra Ekiss sumó: "Le letra trata de la obsesión hacia otra persona, como si te estuvieras volviendo adicto a ella y la ansiedad, de saber si esa persona siente lo mismo, si es mutuo el sentimiento, ese frenesí. Es algo que me pasó y en una noche escribí toda la letra, fue bastante espontáneo y puro".

"Mi familia me apoya completamente, no tengo antecedentes de músicos pero mi papá es productor de eventos y siempre tuve esa cercanía a la música y a los shows en vivo, entonces siempre he podido estar ahí cerca y ver cómo es panorama".

La estética del video de Ekiss recuerda, por algunas técnicas, a la canción "Take on me" de A ha, del disco Hunting High and Low, de 1985, en donde se combinan las ilustraciones con la vida real.