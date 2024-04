Netflix anunció tres películas basadas en hechos reales

En los últimos días de abril, Netflix Latinoamérica compartió, entre sus suscriptores, algunos títulos imperdibles relacionados con casos verídicos,

En esta oportunidad son tres películas basadas en impresionantes hechos reales.

¿Qué hizo Jennifer?

2024 – Dir: Jenny Popplewell

Sinopsis: Cuando Jennifer Pan llama al 911 para informar que asesinaron a sus padres, se convierte en el principal foco de un apasionante caso policial. Homicidios, una historia de pasión y un rompecabezas de secretos se mezclan en este documental que explora uno de los casos que dejaron sin palabras a los habitantes de Canadá.

Duración: 87 minutos.

Origen: Reino Unido.

El último vagón

2023 – Dir: Ernesto Contreras

Sinopsis: Cinta que cuenta la emotiva aventura de Ikal, un niño que junto a sus amigos descubrirá el verdadero significado de la amistad, la importancia de crecer y el impacto y la inspiración que los maestros pueden tener en la vida de sus alumnos. Película basada en una novela del mismo nombre escrita por Ángeles Doñantes.

Elenco: Adriana Barraza, Kaarlo Isaacs, Memo Villegas, Diego Montessoro.

Duración: 95 minutos.

Origen: México.

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono

2017 – Dir: Steven Spielberg

Sinopsis: Ambientada a inicios de los años 1970, The Post describe el trabajo de los periodistas de The Washington Post y The New York Times que publicaron los Papeles del Pentágono en relación con la falta de transparencia del gobierno estadounidense acerca de la guerra de Vietnam.

Elenco: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk.

Duración: 116 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Fuente: IndieHoy