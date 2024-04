Bizarrap lanzó su esperada session 59

Este miércoles pasadas las 20 horas, el reconocido productor argentino Bizarrap lanzó su session #59 de la mano del mexicano Natanael Cano.

El joven referente de los corridos tumbados grabó un encuentro que tiene dos capítulos: el primero se llama “Endiamantado” y el segundo es un track extra titulado “Entre las de 20”.

A través de sus redes sociales y en la previa del lanzamiento, Bizarrap realizó un vivo y comentó: “Ya sale el tema, venía a avisarles eso”, dijo sencillamente el productor, usando su clásica gorra y una campera de la Selección Argentina de fútbol : "Estamos por sacar el temita”, cerró el popular músico.

“Esta canción la tengo preparada más o menos desde el 2021, de la primera vez que nos juntamos con el Nata. Yo me quería juntar con él hacía un montón: lo descubrí en 2019, ahí empecé a escuchar música de él. Estuve como un año y pico hablando con él hasta que nos pudimos juntar. Lo admiro un montón, me parece un crack, un pionero en lo que hizo. Y siempre lo respeté mucho”, contó el argentino.

“Yo voy a México desde 2020 a hacer shows y siempre tuvimos muy buena relación con el público. Entonces para mi tenerlo a Nata en las sessions es espectacular. Yo sé que allá es leyenda pero me gustaría que toda la gente que quizás no lo conozca, le de un oído a él, para que se den cuenta lo crack que es. En su género es uno de los pioneros o uno de los máximos pioneros. Junto con el Danny Félix, que estuvo grabando un requinto para una de las canciones, porque no es una canción sola. Eso también se los quería decir. Estuvimos mucho tiempo haciendo esto y en el medio estuvimos haciendo otras cosas y lo que nos terminó gustando es lo que va a salir en este proyecto. Y estoy re contento de haber colaborado por fin con él”, agregó Biza acerca de los motivos que lo llevaron a hacer una session doble.

Natanael Cano tiene 23 años. Nació en 2001 en la ciudad de Hermosillo, México. Empezó a cantar y tocar la guitarra en eventos familiares cuando apenas tenía 9 años. Se hizo conocido al incursionar en los corridos tumbados, un género que combina el regional mexicano con el storytelling y otros elementos del trap. Su primer single lo lanzó en 2018 y se llama “El de los lentes Gucci”. Un año más tarde vio la luz su primer álbum, Todo es diferente.

“El Drip” fue uno de sus primeros éxitos y se encuentra dentro de su álbum colaborativo Corridos Tumbados, también lanzado en 2019. Pero su nombre trascendió las fronteras de México luego de que Bad Bunny participara del remix de “Soy el diablo”. También Cano ya colaboró con artistas como Alejandro Fernández, Snoop Dogg, Steve Aoki, Nicky Jam, Tokischa y, claro, con otros números fuertes de los corridos tumbados como Peso Pluma y Fuerza Regida, informó Infobae.