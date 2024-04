Dana Botti y Anahí del Valle, dos mujeres apasionadas por el teatro

Este jueves, en Banda Ancha el arte y la cultura llegó de la mano de dos mujeres vinculadas a lo teatral. Por un lado, la escritora y directora Dana Botti, responsable de "Marilyn en blanco y negro" y por el otro, Anahí del Valle, la actriz que personifica al ícono del cine internacional.

Entrevistada por Romina González, las damas llegaron a Canal 13 San Juan para contar sobre su próxima presentación, este sábado 6 de abril, a las 21 horas en la Sala Auditórium, del Teatro del Bicentenario.

En el comienzo de la nota, la autora contó el por qué de la elección del personaje, de Marilyn: "Al principio fue una especie de deslumbramiento por la figura, luego fui leyendo y conociendo más sobre su historia. Hay una cosa muy fuerte que es pensar cómo era su realidad, a pesar de la mujer que era, del reconocimiento que tenía. Marilyn no solo fue actriz, también productora, fundó su propia productora de cine, eso la gente no lo sabe. Ella quería hacer películas en donde no tuviera que hacer de la rubia tonta. A medida que fui conociendo, y viviendo personalmente esas injusticias de la sociedad patriarcal, machista con la que ella tuvo que convivir", comenzó diciendo Botti.

"Si pensamos esto como una obra que es feminista, que tiene una mirada del siglo XXI, de la figura de Marilyn, que es del siglo pasado y esa admiración, me fue llevando a tener una sensación muy fuerte de sentir la injusticia que vivió y cómo murió. Creemos que la obra es un homenaje a Marilyn, pero también es un tema que resuena en las mujeres de hoy", comentó la directora.

Por su parte, Anahí del Valle, que encarna a la fallecida actriz, aseguró: "Es una obra muy intimista, es un monólogo, en donde estoy sola frente al público en una función chiquita, se logra sentir esa intensidad de todos escuchando. Es Marilyn en su camarín, en ropa interior con una bata. En una oportunidad la hicimos en una escuela y todos los adolescentes estuvieron callados, disfrutando de la puesta".

"Esta obra nació filmada, porque se creó en plena pandemia. Hubo un ciclo de teatro organizado por las chicas de Lanotannegra, "Solas", en donde presentaban un fragmento de algún escritor, lo vi y luego de las exposiciones me comuniqué con Dana y le dije que me anotaba para el personaje. Surgió al toque la convocatoria".

Sobre el tema Dana sumó: "Se trató de un festival que se llamó Medeas, un festival de teatro hecho por mujeres que ese año, acá en San Juan ya se habían habilitado las funciones de teatro pero en Buenos Aires no, y decidieron las productoras de ese festival hacerlo virtual, grabado y ahí lo grabamos, con ensayos previos, veloces. Filmamos y quedamos seleccionadas en ese festival, el primer estreno fue por Youtube, en noviembre del 2020", comentó la escritora.

Para cerrar, Anahí del Valle contó que la identifica y separa como actriz de Marilyn y aseguró: "Cuando comencé a hacer esta obra yo estaba morocha. Tuvimos que modificarla cuando me teñí de rubio y fueron muy locas las cosas que me pasaron a nivel personal", cerró.