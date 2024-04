Nueva música en las plataformas digitales

Este viernes 5 de abril, las plataformas digitales se llenaron de música nueva de solistas y bandas nacionales e internacionales. Para todos los gestos y en variados géneros, los nuevos trabajos sorprenden de la mano de músicos reconocidos o emergentes.

The Black Keys- Ohio Players

The Libertines – All Quiet on the Eastern Esplanade

Vampire Weekend – Only God Was Above Us

Fuente: IndieHoy