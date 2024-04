Clásicos de cine en el Municipal

El ciclo de "Cine como en el cine" que propone el Teatro Municipal de la mano de Carlos Cerimedo, sigue sorprendiendo a los sanjuaninos.

A pocas semanas de la entrega de los Premios Oscar, ahora la producción del evento comunicó un film clásico e imperdible para cortar la semana.

Este 9 de abril, a las 20 horas se proyectará "Casablanca" de Michael Curtiz, la película estadounidense de drama y romance de 1942 que narra un drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca bajo el control del gobierno de Vichy. La historia está basada en la obra teatral Everybody Comes to Rick’s (Todos vienen al café de Rick), de Murray Burnett y Joan Alison, está protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick Blaine e Ingrid Bergman como Ilsa Lund.

El Dato

Película "Casablanca"

20 horas

Cine Teatro Municipal

Entrada libre y gratuita.