Billie Eilish anunció su nuevo disco

Para locura de sus fanáticos, Billie Eilish finalmente confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. La gran fecha será el próximo 17 de mayo y este tercer disco se titulará "Hit Me Hard And Soft", siendo el sucesor de Happier Than Ever (2021).

A través de su cuenta de Instagram, la artista oficializó la publicación de su tercer LP, donde hace días lleva posteando algunos adelantos a través de historias y una campaña de marketing donde agregó a todos sus seguidores a “mejores amigos”.

Según trascendió el nuevo trabajo de Eilish está compuesto por un total de 10 canciones y se anticipa como “la obra más audaz de la artista hasta la fecha, una colección de canciones diversas pero cohesiva, idealmente escuchada en su totalidad de principio a fin“.

“¡Qué loco estar escribiendo esto ahora mismo, estoy nerviosa y emocionada! No lanzaré singles, quiero dárselos todos de una vez. Finneas y yo realmente no podríamos estar más orgullosos de este disco y no podemos esperar para que lo escuchen”, explicó Billie compartiendo en sus redes la portada del disco.