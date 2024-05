Juanchi Femenía, un creador de contenido local que no pasa inadvertido

Este lunes, llegó a Banda Ancha Juanchi Femenía para hablar de su visión del turismo local a través de las redes sociales. El creador de contenido habló con Romina González sobre su actividad como difusor de información de San Juan que atrae a seguidores de todo el mundo.

En el comienzo de la entrevista, el invitado comentó: "Tengo 29 años y todo comenzó hace dos años. Yo de chico iba con mi viejo al campo y me gustó conocer lugares, por todos los rincones también fuera de San Juan, a Mendoza, Neuquén... todos lados. Comencé mostrando a los sanjuaninos lo que yo conozco, de la forma que yo lo conozco de los hermosos lugares que tiene la provincia", comenzó diciendo el invitado.

Luego sumó: "El contenido que creo es exitoso porque no hay otro igual, no existe, no se muestra, yo tengo mucho campo con mi papá y trato de hacerlo bien, entretenido, hago chistes, cuento anécdotas. Todo funciona porque no hay contenido de San Juan, quien debería mostrar el contenido como se debe, no lo hace".

Acerca de lo que más le gusta compartir a Juanchi comentó: "Me gusta el campo, la aventura, es algo de siempre culpa de mi papá. Lo que más me empuja a seguir son los comentarios agradeciendo el contenido y los lugares nuevos por conocer. Es lindo que me reconozcan por lo que hago, es hermoso, me paran niños, es distinto de una persona grande", reconoció.

Por si esto fuera poco, Femenía también es aficionado a las colecciones y sobre ese hobby comentó: "Colecciono minerales y eso lo comparto en las redes. Fue también mi papá que me gusta coleccionar minerales de todas las partes del mundo, más de mil. Acá en San Juan encontré minerales que supuestamente acá en Argentina no hoy, así que imaginate lo que tiene la provincia que no se conoce".

Descargo

Juanchi Femenía, por su actividad en las redes, tampoco se salvó de los haters y, por esta razón, realizó un descargo en las plataformas sociales: "Estaba con mi amigo en el Cerro Tres Marías y le pedí que me filmara porque necesitaba decir algunas cosas, me abrí y comencé a largar muchas cosas negativas que me habían pasado, no de la gente sino de un grupo de personas que me tiraban contenido al piso, del sector turístico, que no creyeron en mí y me trataron mal, me sentí perseguido. Todo que me me largaron en contra las use para ser más fuerte".

"En TikTok tengo 50 mil seguidores y en Instagram 47 mil y, gracias a un amigo, cambié el nombre de la cuenta y comencé a crecer y a crecer", detalló el entrevistado que sigue comunicando la provincia a nivel turístico.

"Mi sueño es poder trabajar en el turismo de la provincia, amo San Juan conozco lugares poco conocidos y, mi sueño es sumarme porque sé lo que le puedo aportar a la gente, sé la llegada que tengo".