Teatro de fin de semana con el elenco "Las aventuras de Poseidón"

Acercándonos al fin de semana, los integrantes del elenco "Las aventuras de Poseidón" a cargo de Marcelo Villanueva Meyer, pasaron por Banda Ancha para dar más detalles de la obra "Entre dos puertas" que subirá a escena este próximo sábado 18 de mayo, a las 21.30 horas.

El escenario elegido es el de la Biblioteca Franklin y, por este motivo Romina González recibió en los estudio de Canal 13 San Juan a Giuliana Paint quien comentó: "Este fin de semana los invito a la obra llamada 'Entre dos Puertas' de la escritora peruana Anahís Beltrán Guillen. Esta puesta es muy fácil de entender, para gente que quizás no está acostumbrada al teatro o que no se anima. Se trata de seis personajes, cuatro mujeres y dos hombres que se encuentran en una sala de espera, una especia de limbo, y no saben ni el cómo, ni el por qué llegaron ahí", comenzó diciendo la entrevistada.

Luego la actriz sumó: "Los personajes saben solo que están ahí, para pedir una segunda oportunidad porque están entre la vida y la muerte y ese, es el momento de solicitar volver. Los papeles con todos diferentes, edades, vidas, estilos de vida, objetivos... abarca muchos temas sociales. Los asistentes se espejan en los protagonistas".

Las entradas anticipadas, a $4000 pueden adquirirse a través de Mercado Pago con el alias entredospuertas y enviar comprobante al 2644438416.