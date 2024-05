El concierto del coro Berutti se vio empañado por un suceso inesperado

Este sábado 18 de mayo, en el Auditorio Juan Victoria estaba todo listo para el gran concierto del Coro Arturo Berutti con el espectáculo "Argentina Nights".

Para esta ocasión, los artistas locales recibieron al coro Missouri State University Chorale de Estados Unidos quienes, desde el 2023, mantuvieron su contacto para hacer juntos esta esperada presentación.

La semana pasada, María Elina Mayorga -directora- estuvo en los estudios de Banda Ancha para dar más detalles del concierto e invitar a los sanjuaninos a disfrutar de tal experiencia: "Vamos a cantar juntos, porque ellos traen repertorio argentino y tienen esa deferencia. Realmente es un programa fantástico y un coro top. Será el sábado 18 de mayo a las 21.30 horas y estamos solicitando un bono contribución de $3000, estamos celebrando nuestros 51 años y nada ha cambiado", expresó la artista.

Un espectador inesperado

Luego de la función, un posteo del María Elina Mayorga dejó en evidencia una situación que opacó el concierto. Desde su cuenta de Instagram, la directoria expresó: "ARGENTINA NIGHTS. Un concierto excelente, sin embargo… Un niño en la sala, llorando desconsoladamente, perturbando a la audiencia, arruinando irreparablemente la grabación del estreno de Argentina Nights (obra encargada especialmente para ser interpretada en San Juan)", comenzó diciendo la artista.

Luego agregó: "No era una actividad programada para niños, no era un concierto didáctico. Es una falta de respeto y consideración a los artistas y a la audiencia. Era de noche, cuando los niños necesitan descansar en un lugar adecuado. El director interrumpió la interpretación hasta que la familia finalmente se decidió a abandonar la sala (pero ya era tarde, el daño estaba hecho). Me pregunto por qué insisten en llevar a niños a espectáculos para los que no tienen la edad para permanecer y disfrutar!. Por qué, además, se sientan cómodamente en el medio de la sala en lugar de ubicarse en la última fila para poder salir rápidamente si ocurriera lo que pasó!. Por qué ,si tenemos un Auditorio Juan Victoria con una acústica privilegiada justamente para gozar de la buena música, debemos una y otra vez pasar por estas situaciones!", explicó molesta.

Para cerrar Mayorga aseguró: "Por qué la familia no acepta que tiene niños y que quizás en alguna ocasión deba resignar su asistencia a un evento! Por qué… hay mil preguntas sin respuesta…Simplemente los invito a escuchar lo que pasó".

La publicación de la directoria estuvo acompañada del video en donde se escuchó cómo el llanto del bebé complicó la presentación.