La sala Auditórium recibe a Lank este 31 de mayo

Este martes en Banda Ancha, la formación local Lank anunció su nuevo show, en esta oportunidad, en la Sala Auditórium este próximo 31 de mayo.

Junto a Daniel Tejada, Lucho Tapia adelantó que están felices y motivados para el nuevo show, luego del lanzamiento de Broken que dieron el punta píe inicial para esta nueva etapa.

Luego de 6 años la banda vuelve a los escenarios donde estarán presentando su primer disco de estudio llamado "Sigo Acá" y hará su pre estreno. La banda tocará su EP llamado "Simultáneo" y harán su debut en vivo canciones como "Entre Sombras" y "Huyendo De Mi", que fueron adelantos de este nuevo disco a las cuales se suman estrenos de canciones nunca escuchadas. También habrán invitados especiales y sorpresas.

Para comenzar, el invitado comentó sobre la nueva presentación: "Queríamos volver a los escenarios, de la mejor manera y vamos a presentar nuestro disco 'Sigo acá' en la sala Auditórium. Este show será el viernes 31 de mayo a las 21 horas. Llegamos con una propuesta musical muy entretenida, con las canciones del EP, los últimos lanzamientos que hicimos y unos temas nuevos son exclusivos del show".

"El espectáculo 'Lank: sigo acá', es todo un concepto de seguir, de la resiliencia, de seguir intentando. Todo lo que pasa una banda, les pasa a todos, no somos los únicos. Hemos formado un grupo muy lindo, estamos trabajando en visuales, en iluminación. Arrancamos desde la infancia, con una influencia de nuestra casa, de algún amigo, de haber asistido a algún show y luego dedicarse a esto", comentó Tapia.

Luego en entrevistado contó sobre su vida como músico: "Para dedicarte a la música hay que dividir los mundos, el que se dedica cien por ciento a la música, el que tiene su trabajo y a la vez le pone fichas a un proyecto, que es nuestro caso y son caminos diferentes que van a un mismo lugar", comentó el músico.

Con composiciones y temas propios, Lank promete un encuentro único en la presentación de su nuevo disco: "El camino que elegimos nosotros es el de temas propios, no está mal tener un covers y hay bandas que lo hacen, pero no es nuestro caso. Lo nuestro son temas propios y es difícil encasillarnos en un género porque pasamos del new metal al rock alternativo, el hard rock, no nos privamos de nada en cuanto a la creatividad y vamos respondiendo a nuestras necesidades que van de acuerdo con la música. No tenemos ese límite que te pone la industria, no estamos encasillados levitamos en esos estilos", dijo Tapia.

Lank está formado por Markis Quiroga en voz, Paulo Cortez en guitarra y coros, Taker en guitarra, Lucho Tapia en teclados y coros, Isma Perez en batería y Gonza Valdez en bajo.

Link de entradas anticipadas.