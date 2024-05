Desde Alemania, "El Yarco" dio detalles de su llegada a los escenarios

Este jueves y, directamente desde Alemania, Mauricio Nozica se comunicó con Canal 13 San Juan para contar, en primera persona, su paso por los escenarios locales en su reciente visita.

Conocido por su personaje "El Yarco", el influencer comenzó diciendo: "Teatro hago desde que tengo 15 años, siempre me gustó actuar, ser muy extrovertido, hacer bromas y siempre soñé con tener un show de humor pero nunca me imaginé que, cuando comencé a hacer redes sociales, iba a llegar a hacer esto en San Juan. Lo estuve llamando, no es algo que cayó así de la nada, fue una locura, lo recibieron muy bien al humor sanjuanino. Me gustaría llevar el humor sanjuanino al mundo, que sea como un sello, como el cordobés", aseguró el entrevistado.

Sobre sus posteos con marcada idiosincrasia local, el mediático sumó: "Mi primer video que se hizo viral fue 'El curso básico de sanjuanino' , estuvo buenísimo y mucha gente no me conocía, no sabían que yo era de San Juan. Pensaban que yo venía a criticar. La Gladys nació en ese video y se hizo popular".

Acerca de su llegada a la Sala Z, cuando Nozica estuvo en San Juan, el artista comentó: "Fui todo muy rápido porque estando en Alemania, un día se me ocurrió buscar hacer stand up con un grupo de latinos y se me dio. Empecé ahí, dos veces me subí al escenario y pensé en armar algo para San Juan, no puedo ir y no hacerlo. Me puse en contacto con alguien que me recomendó hacer algo grande, apareció la Sala Z y metimos tres funciones... yo no lo puedo creer", comentó Mauricio.

"En dos meses me puse a escribir, a armar el show con la ayuda de un amigo y quedó, de la nada. La respuesta de los sanjuaninos fue excelente, se quedaron con ganas de más funciones, no tenía tiempo. La buena noticia voy a seguir haciendo y, por Europa fue a hacer una pequeña gira en España, en donde hay mucho público cuyano", aseguró Nozica.

El mediático se refirió a su pasión por las redes y la generación de contenido y aseguró que, más allá de su trabajo de 8 horas, siempre se hace tiempo para subir contenido en las plataformas.

"Todos mis amigos alemanes saben de mis redes y mis shows, pero en mi trabajo no. Acá poco entienden mis chistes pero tengo que hacer algo para ellos".