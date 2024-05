Eduardo Spagnuolo, llega a San Juan para presentar "Cinensangre"

En el comienzo de la semana, Banda Ancha recibió una visita relacionada con el arte y cultura, para hablar de varios temas relacionados a la actividad y su relación con la actualidad.

Entrevistado por Romina González, el director de cine Eduardo Spagnuolo llegó a San Juan y comenzó hablando del vínculo que lo une a la provincia: "Las mejores cosas de la vida pasan por casualidad y, en el mundo documental ni hablar. En la presentación de la película de la Difunta Correa de Pepe de la Colina, me entero -por la Secretaria de Cultura de ese momento- que existía alguien en Zonda, que filmaba la vida de Martina Chapanay sin ningún tipo de apoyo, me pareció loquísimo, pensé que me estaba cargando", comenzó diciendo el cineasta.

"Era cierto y me enteré de Fabián Arévalo de Zonda -era quien llevaba adelante esta producción-. Creo que él no sabía del Instituto de cine, lo hacía sin plata, solamente con vecinos del departamento. Pensé que eso no existía, que era una locura y menos en un pueblo chico. Ahí fue que vine, me lo presentaron, me enamoré de todo el grupo y decidí hacer una película de la película de ellos", detalló el entrevistado.

Una película en una película

"Cinensangre" es la película que Spagnuolo está por presentar sobre la aventura cinematográfica de Fabián Arévalo en Zonda: "Lo que toma el aventurero director es cuando vienen a matar a Martina, con lo cual esto quiere decir caballas, uniformes, tiros, sangre, explosiones. Una producción que si yo la planteo en Buenos Aires me responder que estoy del tomate, que no se puede hacer. Yo pensé en grabarlo a él y nada más. Deduje que él y yo, de dos mundos distintos, tenemos un mundo en común, los dos somos directores de cine, los dos tenemos cine en sangre, como el nombre de la película", explicó Eduardo.

Luego agregó: "Frente a esto dije 'por qué en vez de mostrarlo solo a él, inventé una parte de ficción en donde yo me comparo con él y termino admirándolo porque él, que tiene poco y nada, tiene toda la libertad. Armé una ficción para contar esta historia de alguien que no cuenta con una estructura, pero sí con una libertad artística que tiene Arévalo. Armé una película en donde estamos los dos y cuestiona el mundo de intereses, finanzas, dinero que apoyan pero que tiene un precio artístico", aseguró el director.

Defensa al INCAA frente a la motosierra libertaria

Por su parte, Daniel Tejada le consultó sobre la realidad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el invitado no dudó en asegurar que está mal: "El planteo es, una cosa es mejorar, otra cosa es reformar y una tercera cosa, es destruir. Son términos diferentes. El instituto tenía un montón de cosas para mejorar, yo he sido crítico, pero ahora a nombrar un interventor que, arbitrariamente, por 90 días lo cierra es otra cosa. A partir de ahí, está armando un nuevo organigrama para un organismo estatal de fomento, no hay una gerencia de fomento. Argentina tiene una ley de cine que es emblemática, una maravilla, lo que permite hacer más de cien películas, hay un esquema básico que piensan que no ven nadie, entonces por qué no hacemos veinte que sean exitosas. Si hubiera una fórmula para hacer eso, Estados Unidos la tendría registrada, no es que hay un cine comercial y otro más particular; lo que hay es un enorme desconocimiento de cómo es hacer cine", finalizó el entrevistado.

La presentación de la comedia documental "Cinensangre" se realizará este martes 28 de mayo en la Sala Z, a las 21.30 con entrada libre y gratuita.