Martina Flores llega a la Sala Z con un espectáculo único

Con muchas experiencias para compartir, Martina Flores anunció un nuevo show para junio, en la reconocida Sala Z, el próximo 14 de junio.

Junto a su banda, la artista local, en comunicación con Diario 13 San Juan, la cantante explicó: "Desde el año pasado no tocamos con la banda y esta será la primera fecha juntos. Yo estuve, los últimos meses del 2023 y comienzos del '24 presentando el bolero que grabé en Nueva York ("Al lado tuyo") y este show, lo que pretende, es ser como un comulgar en mis distintas etapas o facetas que, por un lado, tiene un momento más pop, la de boleros, la etapa acústica. La presentación busca unir las facetas en un único show".

"Será un show dinámico, con una linda puesta escenográfica y lumínica donde vamos a repasar los distintos discos y etapas. De alguna manera voy a integrar las partes que componen el proyecto. Será en la Sala Z, el 14 de junio a las 21.00 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles en Passline o puntos de venta que son BlueNote, Espacio Amadeus y la boletería del espacio cultural".

Nuevo material

Mientras prepara este espectáculo, Martina también confirmó el pronto lanzamiento de nuevo material musical: "Hay un EP de boleros en camino, con covers y algunos temas nuevos de mi autoría y también, estoy trabajando en otras canciones para otro EP hacia fines de año con un tinte más pop/rock. De alguna manera, este show es como para acortar la espera de las cosas nuevas en las que estamos trabajando", aseguró Flores.

Sobre su carrera y logros, la entrevistada comentó: "Y siento que, desde el inicio, tuve un camino de aprendizaje y crecimiento en el que fui aprendiendo y haciendo, a medida también que me fui equivocando. Así también fui dilucidando o buscando que quería hacer y qué artista quería ser. Ha sido siempre una búsqueda y sigo en ese camino, siempre estoy abierta a más. Soy una amante y fanática de la música y me gusta ir probando géneros y estilos nuevos. Me descubro en cada faceta", comentó la cantante.

Las entradas anticipadas ya pueden conseguirse en el siguiente link.