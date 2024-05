Miranda se llevó el oro en los Premios Gardel

Finalmente, este martes en la noche el Movistar Arena vivió la noche de la música, con la entrega de los Premios Gardel 2024. El evento, congregó a reconocidos y nuevos artistas como Duki, Nicki Nicole, Lali Espósito, Emilia Mernes, María Becerra, entre otros.

Tal como muchos lo esperaban, fue Miranda! quien recibió el premio más importante de la noche, en reconocimiento a su trayectoria, versatilidad musical y estilo.

Por primera vez en la historia de los Premios Gardel, se lleva el Gardel de Oro la música Pop! Miranda se convierten en los ganadores del Oro 2024! Viva el pop, viva la música Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83DuDC4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/hX0jJnBUUM — San uD83DuDE80 (@SantuEspos) May 29, 2024

Ale Sergi y Juliana Gattas agradecieron su Gardel de oro por su trabajo discográfico Hotel Miranda que también contó, con la presencia de artistas nacionales e internacionales que se sumaron al particular disco de hits.

Reconocimientos

Momentos especiales se vivieron en la noche, como fue el caso del homenaje a Charly García, el encendido discurso de Lali Espósito al recibir su premio, en el que recordó a las víctimas del lesbicidio de Barracas y brindó su apoyo a la comunidad LGTBQ.

Sonó Demoliendo Hoteles de la mano de Fabi Cantilo junto a Silvestre y La Naranja.

Cuarta enérgica parte del homenaje a Charly García en los Premios Gardel! pic.twitter.com/T9c5IT1arc — Constant Concept (@constat_concept) May 29, 2024

En medio de una avanzada de derecha tremenda en Argentina, Lali se planta UNA VEZ MÁS y llena de diversidad los premios Gardel. Mis respetos madre, no solo sos talentosa, tenes unos ovarios enormes @lalioficial



pic.twitter.com/ulNnZcmGsD — Gonza Carranza uD83CuDFF3??uD83CuDF08 (@gonzaIcarranza) May 29, 2024

Los ganadores de la noche fueron:

Álbum del año (Gardel de Oro)

Hotel Miranda! - Miranda!

Canción del año

Obsesión - Intérprete: Lali / Autores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso y Martín D’Agosto / Compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso y Martín D’Agosto

uD83CuDFC5Lali se lleva el premio al Mejor Álbum Artista Pop!! uD83DuDC4FuD83DuDC4F #PremiosGardel



- No están solos. uD83DuDCAA pic.twitter.com/aQgIPhZYFx — Gustavisimo uD83CuDDE6uD83CuDDF7 ??? (@GustavisimoG) May 29, 2024

Grabación del año

La rueda mágica - Intérpretes: Fito Páez feat. Andrés Calamaro y Conociendo Rusia / Productores: Fito Paez, Gustavo Borner y Diego Olivero / Ingenieros: Gustavo Borner, Phil Levine, Diego Olivero, Augusto Flores y Justin Moshkevich.

Ingeniería de grabación

Escalectric - Intérprete: Escalandrum / Ingeniero: Facundo Rodríguez.

Mejor Álbum Urbano

Alma - Nicki Nicole

Mejor Colaboración Urbana

Los del Espacio – Lit Killah, Duki, Emilia Mernes, TiagoPZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One



Mejor Canción Urbana

Fruto - Bizarrap & Milo J

Mejor Álbum Grupo Pop

Hotel Miranda! – Miranda!

¡Felicitamos a @mirandaenvivo! uD83CuDFC6 Ganadores en los #PremiosGardel2024 en la categoría Álbum del año por Hotel Miranda! ? pic.twitter.com/JWiwkXEXne — Premios Gardel (@PremiosGardel) May 29, 2024

Mejor Álbum Artista Pop

Lali – Lali



Mejor Artista Pop Tradicional

Toda una vida – Dany Martin



Mejor Álbum Pop Alternativo

Nafta II - Nafta

Álbum Artista Pop Urbano

.mp3 – Emilia Mernes



Canción de Pop

Mejor que ayer – Diego Torres



Canción de Pop Urbano

Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 - Bizarrap & Shakira



Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music

Eiké! (Entrar en el alma) – Chango Spasiuk

Mejor Álbum Canción de Autor

El rostro de los acantilados - Lisandro Aristimuño

Mejor Álbum Conceptual

Mercedes Sosa- Mercedes florecida

Mejor Colección de Catálogo

El hombre que canta al hombre (1964 - Remasterizado) - Ramón Ayala El Mensú

Mejor Nuevo Artista

111 - Milo J

Productor del año

111 - Intérprete: Milo J / Productor: Facundo Yalve

Mejor Álbum En Vivo

Divididos en Vélez - Agradecer y seguir - Divididos

Mejor Videoclip Largo

Hotel Miranda! - Intérprete: Miranda! / Directora: Melanie Anton Def

Mejor Videoclip Corto

Quiénes son? - Intérprete: Lali / Directora: Lali

Mejor Diseño de Portada

333 - Intérprete: Evlay / Diseñadora: Paula Fernández

Mejor Colaboración

Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 - Bizarrap & Shakira

Mejor Canción Tropical

Adicto - Emanero, La K’onga & Antonio Rios

Mejor Álbum Grupo Tropical

Los Charros 30 años - Los Charros

Mejor Álbum Artista Tropical

Porque te quiero - Nico Mattioli

Mejor Canción de Tango

Cicatrices - Quinteto Negro La Boca



Mejor Álbum Artista de Tango

El cantor de tangos - Guillermo Fernández

Mejor Canción de Rock

San saltarín - Divididos

Mejor Álbum Grupo de Rock

Super terror - El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Artista de Rock

Herencia Lebón -David Lebón

Mejor Álbum Rock Alternativo

Tripolar - Usted Señalemelo

Mejor Álbum de Rock Pesado / Punk

Constimordor - Barro

Mejor Canción de Folklore

Baile Eterno - Mery Murua

Mejor Álbum Grupo de Folklore

Eco – Ahyre

Mejor Álbum Artista de Folklore

Canciones del viento - Maggie Cullen

Mejor Álbum de Chamamé

Aromas del tiempo - Flor Bobadilla Oliva & Abel Tesoriere

Mejor Canción de Cuarteto

Si pudiera - La K’onga, Luck Ra & El Vecino

Mejor Álbum Artista de Cuarteto

La muela – Lbc - Eugenia Quevedo & La Banda de Carlitos

Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental

Cicatrices - Quinteto Negro La Boca

Mejor Álbum de Música Clásica

Dos siglos de música/ Compositoras argentinas: Volumen 2 - Melina Marcos

Mejor Álbum de Jazz

Escalectric - Escalandrum

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual

The last of us, season 1 - Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum Infantil

Para saber que te quiero - Canticuénticos