En mayo, la agenda cultural sorprende por su variedad

Mayo llega para sorprender culturalmente a los sanjuaninos y turistas que visitan nuestra provincia. Teatro, música, talleres y feria de artesanos son algunas de las actividades que pueden disfrutarse desde el viernes al sábado.

Viernes 3 de mayo

16:00 a 22:00 horas. Feria Internacional de Artesanías. Costanera Complejo Ferial, en Chimbas. Entradas a $1000, para jubilados $500 de viernes a domingo y de lunes a jueves podrán ingresar gratis. Los niños menores de 10 años ingresan sin cargo.

20.30 horas. "El Equilibrista" con Mauricio Dayub. Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. "Black Jazz", ballet de danza de las Mujeres Audaces. Teatro Sarmiento. Las entradas anticipadas, a $4000, pueden conseguirse en eventbrite.com.ar o al teléfono 2644755994.

21.30 horas. Orquesta Sinfónica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. "Fragmentos de pasión" del elenco obcaenum, sala TeS (Juan B Justo sur 335 Rivadavia). Link de entradas.

21.30. Teatro. "Ensayo sobre tu mirada". Teatro del Bicentenario, Sala Auditórium. Link de entradas.

22.00 horas. Show en La Kelita. Restaurante del Jockey Club San Juan. Reservas al 2644194896.

Sábados 4 de mayo

11:00 horas. Sábados de danza y creatividad. Espacio en Movimiento (Tucumán 123 norte). Entrada a voluntad.

21.00 horas. Whipala presenta Inti Raymi en la Sala Auditórium del TB. Link de entradas.

21.30 horas. Teatro La Chancha y los 20. Sala Cooperativa Teatro de Arte. Entradas al ALIAS: Chanchateatro.20 | Enviar comprobante al 2645059498.

21.30 horas. Evocaciones en el Auditorio Juan Victoria. Entrada general $2000.

22.00 horas. Música en La Kelita con Vía 66. Jockey Club San Juan. Reservas al 2644194896.

22.00 horas. El Show de Lito. Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. The Beatles for ever. Johnny B Good. Reservas 0264 444 3923

Domingo 5 de mayo

11.00 horas. Taller de Impro en la Sala TeS con Karim, Choy y Nahu. Informes al 2644113169

20.00 horas. “Escuchame una cosita”, ciclo de música en Donata del Desierto. En el primer fin de semana de mayo: Echega & El laberinto del Fausto. Entrada libre y gratuita.

20.30 horas. Match de Impro. Sala TeS. Link de entradas anticipadas.