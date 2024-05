Es tendencia en Netflix, una película que fue vapuleada por la crítica

Como lo hace constantemente, Netflix sumó a su catálogo una película bastante particular porque, por fuera del sitio de contenido, la historia recibió pésimas críticas y ahora se transformó en un suceso.

Se trata de "Atlas", el film de ciencia ficción protagonizado por Jennifer Lopez y dirigido por Brad Peyton. La historia, de 118 minutos, sigue a una analista de inteligencia (Lopez) que se queda varada en un planeta lejano y debe aprender a utilizar una armadura robótica de uso militar para sobrevivir. A la protagonista, Lopez, la acompañan Simu Liu, Sterling K. Brown y Abraham Popoola.

Críticas y comentarios

Más allá del éxito que está teniendo el título en las últimas semanas, "Atlas" no fue bien recibida por la crítica. “Es mala, sí, pero no aburrida (…) Es como ver bailar fatal a alguien que se cree que baila bien. Solo hace el ridículo pero su fe acaba creándote cierta admiración hacia su ignorante valentía” escribieron en Esquire.

The Guardian también fue con todo sobre la historia y sentenció: “Gran parte de la película luce como un videojuego antiguo y oxidado (…) y Peyton nunca es capaz de alejar su película de ser sólo otra simulación en streaming de una superproducción real”.

Desde The Hollywood Reporter insinuaron que no hay que perder tiempo en la película: “Otra película de Netflix para dejar de fondo mientras tiendes la ropa”. Por su parte, The Verge cree que “podría haber sido divertida e inteligente, pero en lugar de eso, como pasa con la IA, no es ni una cosa ni la otra“.