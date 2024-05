"Más Comedia" llega a San Juan con Fábregas y Sanjiao

En el quinto mes del año, el Teatro Sarmiento sigue sorprendiendo con su cartelera de espectáculos impresionantes, para variados públicos y en todos los géneros.

En este marco, este domingo 12 de mayo a las 21.00 horas, arriban a San Juan dos representantes de la comedia y del stand up. Se trata de Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao quienes protagonizan "Mas Comedia".

En contacto con Diario 13 San Juan, Sanjiao comentó: "Es un show que venimos haciendo desde el 2023 y que va variando de acuerdo a distintos espacios en donde nos presentamos y el público presente. Trabajamos con una metodología en donde la gente se sienta, llena una encuesta y luego hablamos sobre eso. También con dos monólogos que hacemos con Pablo", comenzó diciendo.

Luego sumó: "Este show tiene dos años, tiene cada vez más fuerza y la idea es seguir compartiendo Mas Comedia", comentó el entrevistado.

Los populares comediantes de stand up más convocantes de Buenos Aires, se vuelven a juntar para hacer un espectáculo de comedia. Un show imperdible que no sólo contará con sus monólogos, sino que también estarán juntos sobre el escenario sumando sus talentos en momentos donde no vas a parar de reír.

Después de haber trabajado juntos por 10 años en los shows Cachivache, Canchero, Pucha y Mucho, cada uno incursionó en sus espectáculos unipersonales, manteniendo la convocatoria y el éxito de siempre.

