Paramount+ lanzará un documental sobre Lollapalooza

Nadie puede negar que el festival de música Lollapalooza logró convertirse, con el paso de los años, en uno de los festivales más prestigiosos y queridos del mundo.

Y es por esta locura y fanatismo por el increíble encuentro, es que ahora se presentará una serie, llamada "Lolla" que contará los pormenores de este evento y que se estrenará este 21 de mayo en Paramount+.

La historia fue dirigida por Michael John Warren y la serie -de tres partes- abarcará toda la historia del festival, desde sus comienzos en 1991 como una pequeña gira de despedida para Perry Farrell y Jane’s Addiction hasta sus días como uno de los eventos musicales más importantes del mundo, informó IndieHoy.

Como es de esperar, la serie contará con las voces de algunos de los músicos y artistas que formaron parte del festival como el propio Farrell, Flea de los Red Hot Chili Peppers, Trent Reznor de Nine Inch Nails, Tom Morello de Rage Against The Machine, entre otros.

Lolla cuenta con imágenes inéditas de varios de los shows que han marcado un antes y un después en el festival, con clips de Green Day, Billie Eilish y docenas de presentaciones más.