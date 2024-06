'Laudomin', el filmmaker sanjuanino que se codea con grandes estrellas

En el segmento de "historia de vida" de Banda Ancha, el relato de Lautaro Domínguez sorprendió a la audiencia de Canal 13 San Juan por el detalle y alcance de su actividades tras 9 años de experiencia laboral.

Creador de contenidos y filmmaker, el invitado de apenas 20 años fue recibido por Romina González y comentó: "Soy un creador de contenido y emprendedor y me dedico a capturar momentos de personas y empresas. Hace 9 años atrás se despertó mi curiosidad por Germán Garmendia, un youtuber que en pleno auge, hacía videos de su vida y de las cosas que le pasaban y me voló la cabeza cómo hacía los saltos de cámaras, el mundo de la edición. En ese tiempo estaba el programa Movie Makers de Windows y para mí eso era todo. Me puse a investigar, desde lo básico y, en el transcurso de la vida fui obteniendo recursos para poder comprarme equipos, luces, todo", recordó.

Comenzando con su pasión a los 10 años, Domínguez aseguró: "Mis padres me pedían que me pusiera a estudiar, que lo hiciera en mis tiempos libres y así fue. Al principio yo hablaba de temas diferentes, por ejemplo 'cómo se levantaban los distintos tipos de personas', 'los inicios de Pijama Party', me divertía haciendo videos".

Acerca del momento en que su pasatiempo pasó a ser más importante, Lautaro aseguró: "A los 14 años vi la posibilidad de ganar dinero. Mis padres no lo entendía, siempre hacían foco en el estudio, hasta que fui contratado a un cumpleaños de 15 en donde hice lo que sabía. Cobré un dinero y eso me gustó".

"Siempre pensé en tener equipos y trabajar con marcas grandes. Pasaron 6 años que me llegó la propuesta de trabajar con McDonald´s. A través de las redes sociales me contactó una empresa, que me manifestó que le gustaba lo que yo hacía y me preguntó si estaba disponible en una determinada fecha. Me llamaron y me dijeron que necesitaban generar contenido para la cadena de comidas y me quedé sorprendido. Fui al viaje, cree contenido con la empresa y fue una experiencia de otro mundo. También trabajé para grandes artistas como Emanero, Robleis. En un viaje que hice por artistas sanjuaninos, conocí un a productor y me di cuenta que todo pasa en Buenos Aires", explicó Lautaro.

El entrevistado dejó un mensaje para los jóvenes: "Les diría que descubran qué les divierte, qué los hace feliz y eso es la pasión y, luego desarrollarlo", cerró el entrevistado.