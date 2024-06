Claudio Rojas estrenó nuevo tango en honor a la ciudad de San Juan

El tango tuvo su momento especial, este jueves en Banda Ancha, de la mano de Claudio Rojas quien fue entrevistado por Romina González, el día de la Fundación de San Juan.

Desde el estudio de Canal 13 San Juan, el artista comentó: "En esta fecha, sentí la necesidad de crear una canción para San Juan que tuviera tinte y ritmo tanguero, 'Mi Ciudad provinciana' y contar con la participación de colegas, cantores, cantoras y músicos. La verdad que muy feliz de tener este proyecto, que está disponible en mi canal de Youtube", comentó el invitado.

Luego sumó: "Es importante tener este espacio para compartir mi canción, la gente que lo comenzó a ver en las redes y dejaron su comentario. Además el marco no puede ser más perfecto, justo en el día de la fundación, bien cuyano, bien nuestro con un zonda como protagonista".

Acerca de la nueva canción Rojas detalló: "La letra y la música es mía, un día estaba haciendo un trámite en el Banco de San Juan, estaba demorado y me tenía que juntar con alguien. Me fui a la Plaza 25, estaba al lado de los sapitos y comencé a mirar todo, pensé que todo era muy urbano, muy sanjuanino y pensé que debería ser resaltado, un sanjuanino orgulloso de su ciudad. Narrar lo que estaba viendo y hablar del asfalto me llevó al tango sin ningún problema. De ahí nació la letra y luego se sumó la melodía", expresó Rojas.

Entre los músicos que acompañaron a Claudio, se encuentra Esteban Calderón en arreglos y Jonatan Vera en guitarras: "Además de los genios mencionados se sumaron Orlando Tejada y Javier García con el bajo. Me gustó la idea de esta fusión de edades y generaciones porque el tango es de todos. También invité a otros cantantes que hacen tangos en sus espectáculos".

El artista, antes de cerrar invitó a los sanjuaninos a su próximo show: "Dentro de dos semanas, el 28 de junio, estaré celebrando mis 28 años de carrera musical en el cine Teatro Municipal, acompañado por la orquesta de tango típica de San Juan con el director Esteban Calderón, también con Jonatan Vera, con Matías Coronado y Matías Sánchez. Será tango y folclore y ahí presentará las canciones que me han acompañado en mi carrera y también mi última composición".