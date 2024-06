Belén Ramet presentó "El camino del indio" de Atahualpa Yupanqui

Este lunes y comenzando la semana, Banda Ancha recibió la visita de Belén Ramet que llegó, una vez más, a contar sobre las novedades vinculadas a su carrera artística.

Entrevistada por Daniel Tejada, la invitada llegó para hablar de su más reciente estreno. Se trata de la canción "El camino del indio", de Atahualpa Yupanqui y que será parte de su nuevo disco.

"Me pareció muy importante empezar a poner en valor estas figuras señeras de la cultura argentina, porque hay cosas no conocidas y mi intención fue ayudar a difundir más la obra de Yupanqui, que la hacen pocos, porque requiere un compromiso emocional muy grande y musical, tiene exigencias profundas. Me parecía importante rescatar su figura en este tiempo sobre todo, de una crisis en la argentinidad".

"Tanto Astor Piazzolla como Atahualpa Yupanqui, estudié sus vidas para acercarme a sus obras y necesito conectar con su línea de vida e ir comprendiendo en qué contexto fueron componiendo sus canciones".

Belén aseguró: "Cuando uno se mete con un autor determinado, cada canción es es rearmar la vida, son como perlitas, aprendizajes, cosas que vivió Atahualpa. Sus canciones de Yupanqui te interpelan, habla de algo más. Es la polisemia, que resignifica algo varias veces, a lo largo de la vida", reconoció Ramet.

Luego, sobre sus proyectos, la música dijo: "Estoy iniciando un proyecto muy bonito junto a Jonatan Vera, que comenzarán a salir en agosto de este año. Este 21 de junio estrenamos, junto a Pablo Maldonado, "El camino del indio", un tema con un video grabado en medio de la naturaleza. Hicimos una reversión, trajimos el tema al 2024. Nos tocó un día helado el día que hicimos ese 'organic session', como le llaman ahora. Lo difícil, fue que tuvimos un tiempo, de tres minutos y medio, para poder grabar antes de que se acabe la batería de la cámara. Fue algo lineal, sin interrupción, se hacía una toma completa", recordó Belén.

"Es una adrenalina hermosa hacer Yupanqui en medio del cerro de Zonda. Ahora iremos más lejos, porque nos encantó la idea, nos vamos a animar a otros paisajes sanjuaninos. También el 21 de julio, estrenaré otra canción, también de Yupanqui, pero con una nueva impronta".