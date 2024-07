'Florece', la canción con aires de zamba compuesta en La Ciénaga de Huaco

Este jueves en Banda Ancha se vivió un nuevo momento cultural, en esta oportunidad con el lanzamiento de una canción compuesta en Huaco y de la mano del grupo "La oveja negra y los García".

En este sentido, Daniel Tejada recibió al reconocido músico local, el Tuti García quien llegó hasta Canal 13 San Juan para contar detalles de una nueva canción y video clip. En el comienzo de la charla, el artista agradeció la invitación y se refirió a la novedad: "Esta semana presentamos un nuevo video, el 9 de julio lanzamos una canción que ya tenía escrita como también el video. 'Florece' tiene aires de samba porque quise hacer una cueca y salió otra cosa. Mi hermano tenía un estribillo que luego modifiqué. Me gusta mucho a mí personalmente por el contexto que la escribí, en Huaco", aseguró el cantante.

Luego sumó: "Dicen que las fotos son como películas que al verlas se recuerda el momento que fue sacada, la canción es lo mismo. Voy escuchando y recordando el lugar, eso no me pasa con algunas de mis canciones. Pero esta es como que está toda relacionada con el lugar".

La canción, que sale de lo común a otras creaciones de la banda presenta una poesía particular: "Gracias por escuchar la canción y prestar atención a su letra. Normalmente la última canción 'Canción de la ausencia' descontracturó lo que venía presentando la banda. No nos encasillamos en un género preciso, también está bueno de hacerlo de manera compositiva. Permitirnos escribir cosas que la gente no espera. Se acerca gente nueva, haters que son los que más me gustan, porque este acercamiento se avisa que te está escuchando gente que no lo hace normalmente. Así tiene más proyección lo nuevo".

"Esta canción puede ser cantada e interpretada por otros, seguramente mejor que yo porque no es mi estilo. Mi hermano grabó las guitarras. La idea es hacer música, abrirnos a la música", comentó el invitado.

Aniversario

La Oveja negra y los Garçía cumplen 20 años y sobre esta celebración el invitado comentó: "Veinte años haciendo desmadres, para bien y para mal. La verdad es un montón desde el 2004. Siempre musicalmente manteniendo nuestro estilo, sin tomarnos años sabáticos, siempre juntos. Tocamos todo el año y siempre tratando de proyectarnos como el caso de México, esta gira fue increíble, 25 shows en distintos lugares, bares, festivales grandes. Viajando mucho".

"De esta experiencia me traje una canción que sale el 2 de agosto, de desamor y la particularidad es que está grabada por una banda tipo sinaloense. Este tema es como un quiebre, tal como sucedió cuando grabamos 'Boludo', eso mismo sucederá en México".

Festejo

"Este sábado 13 de julio festejamos los 20 años en Paula Albarracín de Sarmiento y San Lorenzo, en redes sociales estaremos promocionando el evento para invitar a todos. Tendremos precios populares en la bebida, para comer algo, la idea es pasar el lindo rato, el frío y el mal momento a nivel nacional".

Sobre la realidad argentina el Tuti comentó: "Me parece un desastre lo que pasa en Argentina, espero que en algún momento se ilumine el Presidente que han elegido. Siempre estamos hablando en las redes y hacemos cosas solidarias. Nadie quiere decir lo que está pasando, es un desastre lo que está pasando y hay que decirlo. Yo digo las cosas. Siempre me acusaron de ser K", cerró el artista.