Gerardo Cobas: "Dejar San Juan fue un salto a lo desconocido y valió la pena"

Teniendo en cuenta a la cultura y a la oferta local en los más reconocidos centros dependientes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, Banda Ancha contó con la presencia de Gerado Cobas.

Este artista local, instalado en Buenos Aires y colaborando con populares artistas como el caso de Valeria Lynch, llegó a la provincia para sumarse al espectáculo "Seguimos cantando" en el marco del Primer Festival de Música Popular que contará con la presencia del coro Santa Gema y Los Puneños.

Entrevistado por Romina González, el invitado comentó: "Llegué anoche y ya arrancamos con ensayos preparando todo. Feliz de estar compartiendo junto con el coro y Los Puneños. Ahí comencé cuando tenía 9 años y todo fue por mi mamá. Vengo de familia de cantores y por eso mi pasión. Escuchaba a Ricardo Montaner y por eso terminé en la academia. A los 13 años, Ernesto me puso en el escenario del Teatro Sarmiento y de ahí no paré", comenzó diciendo el invitado.

"Poco a poco los medios locales me dieron apoyo y luego me fui a Buenos Aires. Me costó tomar esa decisión al comienzo y luego comencé a estudiar en la escuela de Valeria Lynch comedia musical. Fue un salto a lo desconocido y valió la pena. Se los digo a muchos sanjuaninos que están en ese dilema. No importa adónde se llegue, lo más importante es que vivo de la música, con cosas chicas y también con logros grandes, Canté con Valeria Lynch en el Gran rex y luego formé parte de su staff. Esa experiencia me aportó profesionalismo y vivir muchas giras por las que conocí destinos de Argentina y otros países", aseguró Cobas.

Proyecto personal

Acerca de sus propias composiciones Gerardo comentó: "Hice un lanzamiento hace unos años, que ahora hice un refresh disponible en las plataformas digitales. Hay un álbum que es solo folclórico y ahí están todas las canciones que hice de chico. También hay un álbum con las baladas que compuse en estos años. Esa es mi música y sigo trabajando en cosas nuevas".

Auditorio

"Seguimos cantando" se presentará este viernes 12 de julio en el Auditorio Juan Victoria y sobre el espectáculo por los 40 años de la agrupación coral, el artista expresó: "Hace unos meses Ernesto Guardia me dijo que quería que esté porque también se cumplen 25 años de mi debut en el Teatro Sarmiento, en una muestra de fin de año. Obviamente dije que sí, es como volver a las raíces, un cuarto de siglo de mi experiencia".

Para cerrar el invitado aseguró: "Ahí vamos a hacer un poco de todo, muchas sorpresas, voy a cantar solo y junto al coro y Los Puneños. Viviremos una noche llena de emoción y encuentro. En cuanto a las canciones que voy a hacer una recorrida por las canciones que fueron mis inicios y también sobre lo que tengo en mis álbumes. Los esperamos a todos".

El Dato

"Seguimos cantando"

viernes 12 de julio, 21.30 horas

Auditorio Juan Victoria

Entradas en la boletería del Auditorio o en Casa de los Puneños (Entre Ríos 229 norte).