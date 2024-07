Flavio Carrizo: "El hip hop lo puede practicar cualquier persona, a cualquier edad"

En el comienzo de la semana, Banda Ancha tuvo un nuevo invitado relacionado al mundo de la cultura y el arte. Flavio Carrizo llegó a Canal 13 San Juan para dar detalles de su estilo de baile, hip hop freestyle, los premios conseguidos y su trabajo continuo relacionado al movimiento.

Entrevistado por Romina González, el artista integrante de Neomega comenzó diciendo: "Empezamos de muy chicos, me gustaba la danza, la forma de expresión, la música. Escuchaba a Michael Jackson, Backstreet Boy. Llegué al hip hop de una manera extraña. Siempre estuve vinculado al arte, en diferentes formas a través de los centros juveniles y ahí me di cuenta que me gustaba lo relacionado a la escritura, el dibujo. Un año, sin esas actividades, apareció la danza y el director me invitó a probar, estaba negado pero bastó comenzar y encontrarme con un deseo de cuando era chico. Era un pre adolescente", comenzó diciendo el entrevistado.

Luego agregó: "En este centro de actividades juveniles todo comenzó, entre nosotros, con maestros, en los grupos callejeros que se juntaban en el parque. Al principio sentía ese miedo, incertidumbre pero nos encontramos con gente buena que nos transmitió valores y conocimientos".

Competencias

El invitado dio detalles de los certámenes: "Nahuel Chirino es mi compañero en el dúo Neomega, todo comenzó en esos cursos, en Rawson. Nos motivaron distintas personas relacionadas con la danza. A medida que crecimos nos fuimos interesando en la competencia en distintos campeonatos provinciales y luego, en los títulos. De a poco nos dimos cuenta que tenemos talento y comenzamos a cumplir nuestros sueños y a ganar esos premios que creíamos inalcanzables. En el 2016 fuimos a Córdoba a competir internacionalmente y llegamos a final, saliendo segundos".

"La verdad que esta danza es pasión por lo que uno hace, despegarse un poco de la rigidez de la vida cotidiana y conectarse con uno mismo. Más allá del arte nos acercamos a la espiritualidad", aseguró Carrizo.

Nuevas generaciones

Sobre la proliferación de lugares y cursos de danza urbana, el invitado detalló: "A nivel país está moviéndose muchísimo por la música, por eso hay mayor apertura de jóvenes, el freestyle, el grafitti, cada vez más profesionalizado. En la época de la pandemia se abrieron oportunidades por la masificación del arte, más allá de los espacios físicos también por la posibilidad de aprender vía virtual, estudiar a distancia".

"El hip hop se puede bailar a cualquier edad, este fin de semana di una master class y tuve gente de 40 y 50 años que tienen ganas de incursionar con la música que les gusta. La danza la puede practicar cualquier persona, a cualquier edad".