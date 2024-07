Agenda de espectáculos culturales

Este fin de semana y los siguientes días, la oferta cultural de la provincia se lucirá con espectáculos para grandes y chicos en los centros dependientes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y las salas independientes de San Juan.

A tomar nota y agendar todas las propuestas para las próximas semanas:

Viernes 5 de julio

16.00, 18.00 y 20.00 horas. Circo Montreal en San Juan. Playa del Hiper Libertad. Link de entradas anticipadas.

18.00 horas. Si te he visto no me acuerdo. Actividades culturales en La Sala. Venta de entradas anticipadas al 2644755994.

19.00 horas. Teatro Chocolate con churros en la sala Expresión Contemporánea. Entradas anticipadas al 2644438344.

21.00 horas. Crossover Cuyano: Espe y Aluhé en Intruses Style.

21.30 horas. "Guitarra dímelo tú" en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución $1500 en la boletería del Auditorio.

21.30 horas. Teatro con "Bajo Terapia" en la Sala Z. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. "Los sueños de Esperanza" muestra en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. Latitud 3, Flor Carmona y Vibra Nova en El Faro. Reservas al 2645899188.

Sábado 6 de julio

14.00 a 22.00 horas. Expo Hobbies en el Complejo La Superiora. Link de entradas anticipadas.

16.00 a 23.00 horas: IV Feria Medieval en el Centro Cultural Conte Grand. Link para entradas anticipadas.

19.00 horas. Música con Winona Riders presentando su nuevo disco junto a Canal 46. Patio interno del Museo Franklin Rawson. Entrada un alimento no perecedero.

21.00 horas. Espacio Amadeus. Muestra de alumnos en el Cine Teatro Municipal. Valor de las entradas: $6000 Puntos de venta: 2644402200/ espacio AMADEUS.

21.30 horas. Gran Peña Cuyana, celebrando la independencia. Círculo Andaluz. Entradas anticipadas 2644867294.

21.30 horas. Música con "Gracias a tu vida" homenaje a Mercedes Sosa en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución a $3500 en la boletería.

21.30 horas. "Te ando buscando Moreira" en el Teatro Sarmiento. Entradas anticipadas al 2645405422 // 2644471026 o en la boletería del teatro.

21.30 horas. "Tablao Flamenco" con su show "Ecléctico" en la Sala Auditorium. Entradas agotadas.

Domingo 7 de julio

14.00 a 22.00 horas. Expo Hobbies en el Complejo La Superiora. Link de entradas anticipadas.

16.00 a 23.00 horas: IV Feria Medieval en el Centro Cultural Conte Grand. Link para entradas anticipadas.

20.00 horas. Ciclo de música "Escuchame una cosita" en Cervecería Donata. Entrada libre y gratuita.

Lunes 8 de julio

17.30 horas. Niños por un rato. Espectáculo de canciones y juegos en el Cine Teatro Municipal. Link de entradas anticipadas.

18.00 horas. La ratita y el león. Sala Tes. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. Gala de la Independencia con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Auditorio Juan Victoria. Las invitaciones podrán retirarse el día 5 de julio desde las 11 de la mañana en la boletería del Auditorio Juan Victoria. Se entregarán dos por persona.

Martes 9 de julio

17.00 horas. El pequeño Pez en el Cine Teatro Municipal. Entradas anticipadas en Entrada web.

18.00 horas. La ratita y el león. Sala Tes. Link de entradas anticipadas.