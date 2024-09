Simón Quiroga baterista de Willy Quiroga- Vox Dei: ‘Durante todo el show lo extrañé a mi viejo en el escenario’

Todavía con la adrenalina arriba por el show que dio junto a sus compañeros en el Teatro Municipal, Simón Quiroga accedió a charlar unos minutos con Canal 13. La corta charla fue para que el baterista, quien en la fecha de San Juan el viernes 30 de agosto asumió en varios momentos el rol de vocalista principal además de hacer coros, pudiera contar lo que sintió en este show que fue tan especial porque su padre no pudo estar, al alejarse momentáneamente de los escenarios hasta se recupere de una enfermedad.

Simón, hijo de Willy Quiroga, confesó con la voz un poco quebrada que extrañó a su padre en el escenario. 'Lo que sentí durante todo el show es que lo extrañaba a mi papá', lanzó el integrante de la banda Willy Quiroga Vox Dei que junto a sus compañeros interpretaron enteramente el disco La Biblia, además de grandes clásicos de la banda como ‘Es una nube no hay duda’, ‘Azúcar Amargo’ y El momento en que estás (Presente).

Luego, el experimentado músico expreso: 'Hicimos los que él haría si estuviera acá, ponerle toda la intención y todo su talento y la impronta a tratar de que la gente la pase bien. Él siempre quiso eso, él quiere eso: que la gente la pase bien. Nos tocó esta vez esta situación difícil de que no esté él y tuvimos que salir nosotros a tomar las riendas de este show haciendo lo que él quería que hubiéramos hecho que es hacérselo pasar bien a la gente para que lo disfruten, dándole para adelante como siempre'.

En la previa de esta gira cuyana, que los trajo a San Juan tras muchos años de espera, Willy había realizado declaraciones en donde aclaraba que no era un adiós definitivo a los escenarios y que se bajó de las fechas por respeto al público, al considerar que no estaba en condiciones de presentarse. Al respecto, Simón destacó esa actitud de profesionalismo de su padre y a su vez aseguró que para la banda 'no es fácil que él no esté'

Incluso, alejándose el baterista de cuestiones emocionales, en cuanto a detalles técnicos, señaló que le costó cantar lo que canta su padre a los 84 años. 'Quedé completamente afónico. Es complicadísimo, intentamos cantarlo lo mejor posible y yo creo que salió bien, pero imaginate que él a sus 84 canta de esa forma y a nosotros entre los dos (por Gardellini) intentamos cantar toda la Biblia, pero es complicado hacerlo y yo creo que la gente se fue muy contenta', reveló.