Blito S3: " El tema de la inclusión debería ser una materia en la escuela"

Este sábado, el Festi Joven promete ser un encuentro de música y talentos locales en un gran escenario que se instalará en el Parque de Mayo.

Con motivo de la llegada del día de la primavera y el estudiante, Romina González recibió en el estudio de Canal 13 San Juan a Pablo Chiconi será también parte de la grilla del evento organizado por el Gobierno de San Juan: "Muchas gracias por la invitación. Sobre el tema de juventudes, surgió cuando recibí la propuesta y ahí nomás agarré, le llamé a Lucas y le pedí que hiciera un beat. También llamé a Alma, porque me pidieron que también hubiera una chica y salió todo muy natural. Nos reunimos y quedó el tema oficial. Lo que me gusta de la canción es que me identifico con el tema y viene genial para el evento".

Acerca de su música de ritmos urbanos, el invitado comentó: "Todo comenzó cuando estaba de viaje de estudios en Bariloche y pasé por una etapa en donde tenía que decidir qué iba a hacer, corté también con una novia. Volvía en colectivo de una excursión y escribí un tema para trapear. Lo malo que estaba pasando se fue uniendo a la música y eso sigue así".

Lengua de señas

Un rasgo fundamental en la música del invitado es usar la lengua de señas en sus espectáculos: "Cuando decidí que iba a ser en mi vida y teniendo dos padres sordos, fue muy complicada esa parte porque no escuchan la música, sí puedan sentirla pero no escucharla y, como transmitir eso, además de explicarle las canciones, decidí grabarlo para que otros lo entiendan para entender el mensaje que doy en cada canción".

"Lo que más me llena es el mensaje que me han dejado un montón, agradeciendo y esos mensajes son muy lindos. Conecto directamente con ellos. Ahora, esto no es un problema, pero para mí el tema de la inclusión debería ser una materia en la escuela, es algo que la gente debería aprender, uno no sabe cuándo se puede topar con alguien que lo necesite".

Festi Joven

Sobre el show que el artista tiene preparado para esta ocasión comentó: "Estoy muy tranquilo, estuve ensayando y re bien, me siento muy cómodo con mi voz. Soy tímido hasta que salgo y me suelto. No está confirmado que habrá alguien haciendo lengua de señas, pero si es necesario me pongo yo".

"El repertorio elegido para mañana será presentar la canción de Juventudes, con Alma y tocar temas propios, como 'Sin odio' y la 'Session III' que no puede faltar. Hay temas más tristes que no las elegí para la ocasión", explicó el músico.

Canción oficial

"Juventudes" es un tema exclusivo para este año y sobre esto, Blito aseguró: "La canción tiene su mensaje positivo que me llega y por eso quiero cantar. Alma ya trabajó en un proyecto nuestro y por eso se sumó. La conozco y lo hicimos".

"El público de San Juan, según mi experiencia, hay público y público. Cuando hay gente que conozco se pone todo muy bien, es la gente de mi barrio, mi familia. Cuando la gente es desconocida, se prenden, respetan y escuchan. Hay que dar lo mejor para ver si bancan".

Realidad de San Juan

Sobre la actualidad de la música en la provincia, Chiconi dijo: "Hablo de mi parte, a mi me gusta lo que hay, hay talento pero hay que profesionalizarse un poco más y buscar las formas de promocionarse y es lo que más cuesta. Las redes sociales ayudan y al hacer una canción es fácil hacerlo porque lo más complicado es que la gente escuche, entre al video".