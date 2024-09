Disco completo: Gabriel Dávila Kurbán presentó "Calesitas"

Este 28 de septiembre y como viene ocurriendo desde hace varios meses, Gabriel Dávila Kurbán presentó en las plataformas digitales la última canción que forma parte de su disco "Colibrí".

Se trata de "Calesitas" que surgió de manera espontánea tal como lo asegura el autor: "En un momento estaba con la guitarra tocando sin pensar y al momento siguiente estaba cantando Calesitas, así como la escuchás", expresó.

"De todas las canciones del disco Colibrí, ésta es la última y la más abstracta en algún sentido, porque en la letra nunca se sabe exactamente qué son esas calesitas. Algunas personas me dijeron que son caballos, otras me dijeron que son ovnis y mi papá me dijo que éramos nosotros mismos, cada uno ahí solito y entre otros, dando vueltas desde siempre", aseguró el compositor y músico sanjuanino.

"El video fue filmado por Yorker y editado por Fago, y es una síntesis de lo que va el disco: soy yo, en el Auditorio Juan Victoria -que era el lugar de trabajo de mi papá-, tocando y cantando para él y para quien quiera escuchar, alternando con imágenes de colibríes, que estuvieron muy presentes en los días antes y después de la muerte de mi viejo y por eso son el título del disco completo".

De esta manera y con todos los temas presentados, ahora se aproxima -sin fecha aún- la presentación oficial del disco y el producto en formato físico.

Escuchalo acá: