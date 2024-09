Series que tendrán nuevas temporadas

Las plataformas digitales de streaming informaron, en los últimos días, el nombre de las series que serán renovadas y tendrán continuidad. También, hay títulos que fueron bajados por su escasa elección.

Emily en París

Netflix confirmó que Emily en París tendrá una quinta temporada. La serie protagonizada por Lily Collins, que recientemente estrenó su cuarta entrega en dos partes, regresará para seguir narrando las aventuras de esta joven en Europa. ¿Roma seguirá en los planes de la protagonista?.

Solo asesinatos en el edificio

Esta comedia protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short estrenó hace muy pocas semanas su cuarta temporada -la cual se puede ver en Disney+-. Sin embargo, ya se sabe que las investigaciones de este trío hilarante no culminarán acá, pues Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) ya recibió luz verde para una quinta temporada. ¿Esto significa que la cuarta cerrará con una nueva muerte misteriosa que resolver? Habrá que esperar para saberlo.

Industry

HBO no dudó en renovar Industry para una cuarta temporada. Esta serie que gira en torno a jóvenes banqueros e inversores estrenó su tercera entrega este año, pero los fans no deben preocuparse porque hay más para contar.

Fuente: IndieHoy