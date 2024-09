Lorena Gómez Luluaga: “Soy artista joyera, creadora de objetos de poder”

Lorena Gómez Luluaga nació en San Juan, trabajó en estas tierras, fue madre y ahora, decidió salir a buscar nuevos rumbos, otros paisajes para inspirarse y seguir con su increíble creación y manifestación del arte.

Desde hace tiempo, la reconocida orfebre local disfruta de sus días en Brasil. En un comienzo de su aventura residió en Serra Grande y desde hace unos días, se mudó a 250 km al sur de Salvador, cerca de Itacaré.

En contacto con Diario 13 San Juan, la entrevistada comenzó presentándose y dijo: “Soy una mujer libre, apasionada por la vida en la naturaleza, soy mamá de Luna, soy artista joyera, creadora de objetos de poder. Soy un alma libre, viajera, soy una mujer que sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere. Hoy, con 50 años puedo decir que soy la mujer que siempre quise ser”.

Acerca de sus piezas de joyería, la sanjuanina aseguró: “Mi oficio me ha permitido canalizar mi energía creativa en total libertad. Mi taller en San Juan se llama ‘La Nave Orfebre’ y una vez un amigo, el año pasado, cuando estaba por dejar ese lugar en San Juan y salir a una nueva vida, llevando solo una valija con herramientas me dijo ‘vos sos la Nave Orfebre’ y así es, yo soy, porque voy llevando mi taller y mi arte adonde quiera que voy. Eso es algo que me gusta transmitir a mis alumnos, la libertad que te da un oficio como este”.

“Hago joyas y objetos de poder, tal como lo explicaba Carlos Castaneda en sus libros. Para el autor, estos objetos son un amuleto, un talismán. Creo con ese propósito, con esa intención y quienes tienen alguna joya mía bien puede decirlo. Veo gente que le regalo o compra alguna de mis joyas y no se la saca, no se las pueden quitar por ser, justamente, un objeto de poder. Me da mucha alegría verlos puestos, porque son muy hermosos y poderosos”, explicó Lorena sobre sus creaciones.

San Juan, una tierra para volver

También, Lorena habló de San Juan, su nuevo destino en Brasil y su recuerdo constante de la árida tierra de Cuyo que la vio nacer: “Voy a volver siempre, allá tengo mi casa, mi hija, mi abuela, mis hermanos, sobrinos. Tengo a toda mi familia y grandísimos afectos. Todo está en movimiento y para mí nada es definitivo. Estoy viviendo el aquí y ahora, estoy haciendo la vida que siempre soñé. Estoy en un momento ideal para hacerlo con mi hija grande, no tengo nada ni nadie que me ate", expresó.

Lego agregó: "Tengo este oficio maravilloso que lo puedo hacer en cualquier lugar del mundo donde vaya. Salía a viajar y experimentar otras cosas, el tiempo que tenga que ser. Estoy muy agradecida de haber tomado esta decisión porque está siendo mágica y transformadora. Hay mucho aprendizaje en una vivencia así, estoy empapada de belleza, de verde, de humedad, es realmente increíble este lugar que elegí y, como digo, estoy aquí y ahora y mañana no sé, nadie sabe, pero eso lo tengo a la muerte muy presente para aprovechar cada día con muchísima consciencia y gratitud. Estoy disfrutando de estar conmigo, de mi soledad en el paraíso”, concluyó la artista sobre un gran momento de su vida.