A los 84 años, murió Willy Quiroga, cantante de Vox Dei

Este jueves 21 de noviembre, la noticia sobre la muerte de Willy Quiroga paralizó al mundo de rock nacional. El legendario cantante y bajista de Vox Dei dejó de existir a los 84 años en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes.

La noticia fue confirmada al medio Teleshow por el representante del artista. En agosto de este año, el músico había anunciado su retiro de los escenarios por una enfermedad que le impedía seguir actuando. Inclusive, en el mismo mes, los músicos de la formación llegaron a San Juan, más precisamente al Cine Teatro Municipal.

Una vez finalizado el show, Simón Quiroga habló con Canal 13 San Juan y además de agradecer el cariño de los sanjuaninos, extrañó a su padre en ese encuentro en donde el talento y el amor se unen de manera mágica: "Lo que sentí durante todo el show es que lo extrañaba a mi papá'.

Willy Quiroga fue declarado personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y ciudadano ilustre del municipio del sur del conurbano. Lideró Vox Dei durante más de cinco décadas, convirtiéndose en el grupo más longevo de los surgidos en los primeros años de rock argentino.

Formó una dupla inolvidable con Ricardo Soulé y editaron discos como Caliente, Jeremías, pies de plomo y La Biblia, un álbum conceptual que se convirtió en uno de los trabajos fundamentales del rock argentino. Fue el único miembro que estuvo en todas las formaciones de la banda, con la que registró 18 trabajos, entre material de estudio, en directo y reversiones, informó Infobae.

En las redes sociales oficiales del artista, se expresó: “Lamento informar que falleció Willy Quiroga. Su partida deja un vacío irreparable en nuestros corazones y recordaremos siempre su música y fortaleza. Su amor, sabiduría y generosidad inspiraron a muchos y su memoria vivirá en nosotros. ¡Hasta siempre Willy! 17/05/1940 - 21/11/2024″.

De inmediato el posteo se llenó de mensajes de amor y admiración al músico que marcó un momento en la historia del rock nacional.

Un adiós anticipado

El 16 de agosto, el bajista contó a sus fanáticos sus problemas de salud y se retiro de los escenarios: “Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda”.

“Realmente se los agradezco de todo corazón, pero ya no puedo continuar, desgraciadamente no es una noticia buena que yo les quiera dar”, expresó con tristeza Quiroga y agregó: “Mil perdones, pero la vida tiene esas cosas y jamás te avisa. Estas son noticias que uno no quiere dar nunca, pero suceden y quiero agradecerles también por tanto amor, cariño y reconocimiento a todos los que me han apoyado. Amigos y fans de las redes, un abrazo muy grande para ustedes, un saludo”, concluyó.

Redes Sociales

La repercusión de la muerte de Willy Quiroga fue tendencia en las redes sociales con palabras de amor, fotos, música y recuerdos del querido músico argentino.