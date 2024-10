El 19 de septiembre llegó a los cines la película "La sustancia" luego de su paso por el Festival de Cannes para convertirse en una de una las películas más controversiales del 2024.

Dirigida por Coralie Fargeat, está protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid y no pasó desapercibida para nadie.

El adelanto de la historia indicó: “¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Tú. Pero mejor en todos los sentidos. Tienes que probar este nuevo producto. Cambió mi vida”.

Esta producción se inscribe dentro del subgénero de body horror y relata situaciones sobre la obsesión por la belleza y la juventud, las exigencias de una sociedad patriarcal y los límites de la ciencia.

La directora francesa se vale del subgénero popularizado por David Cronenberg para crear este film con grandes cuotas de gore, escenas desagradables e imágenes perturbadoras, indicó IndieHoy.

Perturbados

A través de las redes sociales, se conocieron reacciones de los espectadores alrededor del mundo con esta propuesta. Sorpresa, asco, repulsión y hasta abandono de las salas fueron algunas de las experiencias vividas por la gente.

"He visto miles de películas, y es muy difícil que algo me impresione, pero esta obra tan excéntrica lo logró” indicaron en un comentario los internautas. “Anoche fuimos a ver La sustancia y algunas personas abandonaron la sala. Fue una de las películas más violentas que he visto”, dijo otro.

“La verdad está bastante gráfica y perturbadora, el final, ni se los cuento, lo que sí les puedo decir es que no coman nada durante la película“, fue otro de los comentarios que circularon en Twitter, mientras que una usuaria aseguró que su pareja se desmayó durante el film.

Según los múltiples memes y comentarios, los últimos 40 minutos del film protagonizado por Moore es lo que más ha causado desagrado. La cinta está recibiendo buenas críticas de parte de los especialistas y creando un fenómeno alrededor de sí misma, tal como sucedió recientemente con el film francés Titane o con clásicos del terror como El exorcista, informó IndieHoy.