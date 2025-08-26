Actividades diversas e interesantes en la agenda cultural semanal

En el comienzo de la última semana de agosto, la agenda cultural sorprende con varias propuestas en las carteleras de los distintos centros culturales de la provincia.

Martes 26 de agosto

12.00 a 20.00 horas. El Museo Franklin Rawson presenta las nuevas muestras en sus salas de martes a domingo. Entrada general $500; jubilados y estudiantes $300. Los menores de 6 años ingresarán gratis, al igual que todos los visitantes los días domingo.

22.00 horas. Música con Martes de Jam en Terraza con Nico Cabrera Trío (Mendoza). Derecho a show $3500.

Miércoles 27 de agosto

10.00 y 15.00 horas. El grupo Teytekia, junto a FundaMe, presenta “La Isla” con fines solidarios. Venta de entradas a través de FundaMe Av. Sarmiento 1437 este/ Santa Lucía.

21.00 horas. Música de Cámara en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Jueves 28 de agosto

21.00 horas. Teatro “Abrazadas al Abismo” en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas: Iberoamericano, San Juan Pianístico, ciclo 2025. Entrada general $2000

21.30 horas. Mina Bien en un cumple con Hermana Beba en la Sala Z. Link de entradas anticipadas.