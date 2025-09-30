Adolfo Mallea: «Es un compromiso y una satisfacción hacer este espectáculo en San Juan»

Este 1 de octubre, el Auditorio Juan Victoria será el lugar en donde se desarrolle el prestigioso Festival Guitarras del Mundo 2025.

En su edición XXXI, este encuentro de talento y arte contará con la actuación de reconocidos intérpretes entre los que se encuentran: Sergio Fernández Cabrera de Uruguay, Carlos Martínez de Argentina y Esteban Muñoz “El Duende” de San Juan.

Por este motivo, Adolfo Mallea, secretario de cultura y capacitaciones de UPCN visitó Canal 13 San Juan y en un diálogo con Jorge Olivero comentó: “Lo que se busca siempre con este festival es que tenga una continuidad y, en esta oportunidad se realizará este miércoles 1 de octubre en el Auditorio Juan Victoria”, comenzó diciendo el invitado.

Luego sumó: “La organización busca que, alrededor de la guitarra se juntan las músicas de todo el mundo. Hemos achicado la convocatoria, pero participan tres artistas muy importantes local, nacional e internacional. Entre las tres vertientes se armará un gran show. Además reconoceremos a quienes han realizado un importante aporte a la cultura de la provincia a lo largo de todos los años del festival. Este año será Ricardo Greguar, agregó Mallea.

“La entrada es libre y gratuita, los interesados solo tienen que ir a disfrutar del espectáculo. Está todo preparado y estamos entusiasmados porque no deja de ser un compromiso y una satisfacción poder traer a la cultura sanjuanina para que disfruten de la música”, aseguró Mallea.