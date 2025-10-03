En el primer fin de semana de octubre, la agenda cultural se renueva con distintas propuestas en variados formatos y para todos los gustos: música, teatro, espectáculos y encuentros entre algunas de las invitaciones.

Viernes 3 de octubre

21.00 horas. Boca de Zorro: Slam de poesía en el Chalet Cantoni. Link de entradas anticipadas.

Agenda cultural de octubre: talento, diversidad y shows

21.30 horas. Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. “El Pacto de Los Rosales” en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. Postcasete Unplugged en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

Sábado 4 de octubre

21.30 horas. “Soberana Miseria” en el Espacio Franklin Teatro de Arte. Reservas de entradas al 2645402190

21.30 horas. Biografías musicales de la familia del Dúo Mixtura en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. “LEDA DEL REVÉS”: las músicas de nuestro folclore en el TB. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. La Cubanía Social Club en el CUIM de la UNSJ (José Ignacio de la Roza Oeste y Meglioli Sur, Rivadavia). Información al 264 5651266.

Domingo 5 de octubre

12.00 horas. Peña “La Escondida 5° Cuartel” con Paola Hascher, Dúo Díaz Heredia. Costa Canal entre 10 y 11 Callejón Tivani. Informes al 2644867294.

17.00 horas. Feria Manija! en la Plaza Ejército Argentino (detrás del Auditorio). Entrada libre y gratuita.

17.00 horas. Feria Amatista celebrará el Día de la Madre en los Jardines del Complejo Auditorio Juan Victoria. Entrada gratuita.

17.00 horas. Slam Reloj de Arena: poesía en los jardines del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

20.00 horas. Ciclo de música con “Escuchame una cosita” en Cervecería Donata (Rivadavia). Entrada libre y gratuita.

21.00 horas. Manuel Wirtz en el Auditorio Juan Victoria. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. Teatro "Ensayos con sed": La Pringada en Bar Terraza 4.20  (Av. Libertador 1473, Oeste). Entrada: $5000 (reservas al 2644406033)

